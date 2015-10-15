En diciembre se entregará 3,7 kilómetros de doble calzada entre Mediacanoa y Loboguerrero

Valle del Cauca

El Gobierno entregará en diciembre de 2015 3,7 kilómetros de la segunda calzada del tramo Mediacanoa - Loboguerrero, corredor estratégica para el comercio exterior por el Puerto de Buenaventura

El anunció lo hizo la ministra de Transporte, Natalia Abello, al manifestar que luego de 97 días de restricción vial en tramo Mediacanoa- Loboguerrero, debido a las obras que se adelantan en la zona ya hay un 25% de avance en el movimiento de tierra para así avanzar en la construcción de la doble calzada hacia el Puerto.

Luego de una reunión del comité seguimiento a las obras que se ejecutarán en este importante corredor, Abello dijo que a la fecha se han removido un 1.055.177 metros cúbicos.

"Hemos tenido cero afectación en cuanto al movimiento de la carga de la importación y exportación en uno de los principales puertos del país, lo que significa que la figura del gerente del corredor logístico cobra un importante valor en la medición de las eficiencias de toda la cadena", afirmó la titular de la cartera de Transporte.

También constató el volumen de tránsito vehicular a pesar de la restricción se ha mantenido e incluso ha aumentado. Por ejemplo, en septiembre de 2014 se presentó un movimiento de 150.536 vehículos, mientras que en ese mismo periodo del 2015 se movilizaron 160.953, lo que representa 10.417 vehículos adicionales.