Pereiranos miembros de la banda Cordillera fueron condenados a tres años

Por el delito de concierto para delinquir fueron condenados en Pereira dos de los cómplices cercanos a Bernardo Ángel, alias ‘Berny’, líder de la banda delincuencial La Cordillera

Guillermo Alberto Castaño y Eduardo Estrada Castaño estarán tres años en la cárcel luego de que aceptaran el delito

"Guillermo aparentemente solía sostener reuniones en una oficina del sector de La Julita para planear extorsiones e incluso homicidios, mientras que Jorge Eduardo es acusado de ser el encargado de las actividades financieras de Cordillera", se conocipo durante la audiencia

Con la presencia de un fiscal especializado en bandas criminales, desde ayer y hasta hoy están desarrollándose audiencias para determinar las condenas de los pereiranos que fueron vinculados a la banda, tras ser capturados en operativos simultáneos a la entrega de alias Berny en Medellín

Ellos habían sido capturados en los sectores de Álamos y Cerritos, aquí en Pereira.