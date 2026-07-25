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25 jul 2026 Actualizado 15:31

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Justicia

Exgobernador Hernando Deluque, padre del senador Alfredo Deluque, fue capturado

El exmandatario fue detenido luego de que fuese condenado por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en contratación

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Imagen de referencia. Foto: Getty Images / DjelicS

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El exgobernador Hernando Deluque, padre del senador Alfredo Deluque, fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia.

El exgobernador Deluque había sido condenado a 8 años de cárcel por irregularidades en contratación, decisión que fue ratificada por la Sala de Casación Penal.

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Rafael Alberto Aristizábal

Rafael Alberto Aristizábal

Periodista con 6 años de experiencia en el cubrimiento de justicia ordinaria, justicia transicional,...

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