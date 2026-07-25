El exgobernador Hernando Deluque, padre del senador Alfredo Deluque, fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia.

El exgobernador Deluque había sido condenado a 8 años de cárcel por irregularidades en contratación, decisión que fue ratificada por la Sala de Casación Penal.

Noticia en desarrollo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: