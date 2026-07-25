Exgobernador Hernando Deluque, padre del senador Alfredo Deluque, fue capturado
El exmandatario fue detenido luego de que fuese condenado por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en contratación
El exgobernador Hernando Deluque, padre del senador Alfredo Deluque, fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia.
El exgobernador Deluque había sido condenado a 8 años de cárcel por irregularidades en contratación, decisión que fue ratificada por la Sala de Casación Penal.
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Rafael Alberto Aristizábal
Periodista con 6 años de experiencia en el cubrimiento de justicia ordinaria, justicia transicional,...