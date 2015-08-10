Encuentran euros y dólares en avioneta accidentada en el Chocó

Las autoridades del departamento del Chocó confirmaron a Caracol Radio que durante la inspección de la aeronave tipo Cessna 182 que se accidentó en las selvas del Bajo Baudó se encontraron euros y dólares

Bismark Calimeño Mena, secretario de gobierno del Chocó, señaló que las versiones preliminares dan cuenta que el vuelo no iba para esta región del país y que por ello tenían tres pipetas con combustible

“Esa avioneta tenía unos euros y unos dólares, no sabemos la cantidad exacta que tenía, pero eran bastantes y tenía tres pipetas de combustible, son tanques de 55 galones, esa era una avioneta que iba para vuelo largo, y por casualidad cayó en el Chocó, parece ser que fueron fallas mecánicas y se vieron obligados a aterrizar en este territorio”, puntualizó el funcionario

Subrayó que según la matricula que dice ser canadiense esa avioneta nunca había sobrevolado en el Chocó

Aunque apenas se emprendió la investigación, al parecer todo indica que se trata de una aeronave que estaría siendo utilizada con fines de narcotráfico, tal cual lo revelaron fuentes a Caracol Radio

En el accidente perdió la vida el piloto Juan Carlos Jaramillo de 44 años de edad y oriundo de Caldas, Antioquia, quien ya fue trasladado a medicina legal y el cadáver será entregado en las próximas horas a su familia para su sepultura.