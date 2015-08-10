Capturan a asesino de persona internacionalmente protegida en Antioquia

La Policía Antioquia capturó en el municipio de Gómez Plata, norte del departamento, a Carlos Mauricio Castrillón Ortiz, conocido con el alias de Yiyo, supuesto integrante de la banda delincuencial Clan Úsuga, e investigado por el asesinato de John Alexander Pulgarín, reconocido gestor de paz y líder comunitario, quien además tenía protección internacional

El detenido, de 40 años, está solicitado por el Juzgado 20 penal de Medellín con función de control de garantías, mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado en persona internacionalmente protegida, homicidio en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas y munición de uso privativo de las fuerzas armadas

En el asesinato de John Alexander Pulgarín también resultó herido un agente de la Policía Nacional que ejercía como escolta, y otras tres personas, entre ellos dos menores de edad

Según la Fiscalía, al momento de la captura, alias Yiyo coordinaba la ejecución de homicidios selectivos y además controlaba el cobro de extorsiones y venta de estupefacientes en Gómez Plata, municipio del norte del departamento

A alias Yiyo, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y fue trasladado a la penitenciaría del El Pedregal