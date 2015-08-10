Aumentan equipos y barrido para reiniciar desminado en Orejón, Briceño

El alcalde de Briceño, norte de Antioquia, Ómar Fernando Arenas, ratificó lo expuesto por el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien admitió que no se han reiniciado las tareas del desminado humanitario en la vereda el Orejón

Sin embargo, el mandatario local aseguró que se trabaja con más tecnología para retomar el proceso acordado por la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional

"Según el informe que me han pasado es que están ubicando todos los equipos, toda la tecnología porque han aumentado los equipos para evitar que vuelva a suceder inconvenientes y es eso, tener todos los cuidados y las precauciones que se requiere para hacer un barrido muy detallado de todo el terreno. Primero se hará un barrido y luego se mirará la ubicación, la señalización y ya posteriormente su explosión controlada o su retiro de estas bombas de allí" reveló en dialogo con Caracol Radio del Alcalde Omar Fernando Arenas

El señor Arenas agregó que la administración municipal ha prestado toda su colaboración y acompañamiento a los equipos delegados para esa misión en beneficio de su comunidad rural.- "Aunque hemos estado de cerca acompañando el personal que está allí en este trabajo, un gran trabajo porque no es fácil, hemos notado que se está haciendo un trabajo social con la comunidad, acompañamiento y que se está adelantando la ubicación de los artefactos, de estas minas y así, tener todo el cuidado luego del incidente que se presentó donde lamentablemente falleció uno de nuestros soldados", añadió el alcalde de Briceño

Admitió que la comunidad y el gobierno municipal reconocen que este proceso de desminado humanitario en el que trabajan las Farc y el Ejército Nacional en la zona no culminará tan pronto como quisieran, para vivir libres de minas y explosivos.- "La idea es tener como el cuidado suficiente para que no vuelva a pasar este tipo y este hecho como tan lamentable, se viene trabajando, no es fácil, no va a ser rápido, pero si se ha avanzado en ese trabajo", concluyó el alcalde de Briceño, Ómar Fernando Arenas