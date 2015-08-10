Gobierno nacional confirma que sigue suspendido en desminado en Orejón

El gobierno nacional confirmó que en los próximos días se reiniciará en la vereda Orejón, del municipio de Briceño, el desminado humanitario conjunto que adelantan delegados de las Farc y del Ejército Nacional, que fue acordado en los diálogos de paz de la Habana, Cuba

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dijo en Medellín que el compromiso del gobierno nacional es darle continuidad a este trabajo de desminado en esa comunidad rural del norte de Antioquia, suspendido por la muerte de un soldado que formaba parte de esos equipos de trabajo

"Evidentemente la muerte del soldado nos afectó mucho. Eso nos llevó a revisar los protocolos de seguridad, a una búsqueda de elementos técnicos que faciliten más ese desminado, pero el compromiso es continuar desminado en Orejón, y yo creo que pronto vamos a comenzar otra vez", declaró el señor Jaramillo

Aunque desde la Habana se había informado que esas operaciones de campo ya habían iniciado, los campesinos revelaron en Caracol Radio que esos trabajos estaban frenados, versión que corroboró en Medellín el comisionado de paz

En la vereda Orejón, tanto los tres guerrilleros de las Farc que contribuyen con ese proceso como los más de 40 soldados del batallón de desminado humanitario organizan la forma en la que se van a implementar los protocolos

Así mismo, la ONG Ayuda Popular Noruega y el Comité Internacional de la Cruz Roja contribuyen en las labores para que pronto se reinicie la eliminación de las minas y demás artefactos explosivos