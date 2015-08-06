Policía herido en caída de helicóptero es asistido con ventilación mecánica

El subteniente de la Policía, Édgar Andrés Báez Quintero, uno de los dos policías sobrevivientes a la caída de un helicóptero Black Hawk en el municipio de Carepa, permanece con ventilación mecánica asistida en una clínica del Urabá antioqueño

El más reciente reporte médico de la Clínica Panamericana, ubicada en el municipio de Apartadó, revela que el uniformado permanece con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos

“Permanece con ventilación mecánica y bajo estricto orden de aislamiento y permanente supervisión médica”, reveló el centro hospitalario por medio de un comunicado

La clínica indicó que el paciente se encuentra sin posibilidad de traslado a unidad de quemados por su estado crítico. Sin embargo, recibe atención por parte de especialistas en esta área

Continúa con una condición hemodinámica inestable y con un reporte de quemadura en su superficie corporal del 70 por ciento