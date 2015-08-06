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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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Policía herido en caída de helicóptero es asistido con ventilación mecánica

Por su estado crítico no ha sido posible su traslado a un pabellón especializado en pacientes con graves quemaduras.

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El subteniente de la Policía, Édgar Andrés Báez Quintero, uno de los dos policías sobrevivientes a la caída de un helicóptero Black Hawk en el municipio de Carepa, permanece con ventilación mecánica asistida en una clínica del Urabá antioqueño

 El más reciente reporte médico de la Clínica Panamericana, ubicada en el municipio de Apartadó, revela que el uniformado permanece con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos

 “Permanece con ventilación mecánica y bajo estricto orden de aislamiento y permanente supervisión médica”, reveló el centro hospitalario por medio de un comunicado

 La clínica indicó que el paciente se encuentra sin posibilidad de traslado a unidad de quemados por su estado crítico. Sin embargo, recibe atención por parte de especialistas en esta área

 Continúa con una condición hemodinámica inestable y con un reporte de quemadura en su superficie corporal del 70 por ciento

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