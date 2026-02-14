Ejército logró afectar finanzas de organizaciones ilegales en más de 7 millones de dólares

El Ejército reportó que durante el primer mes del año, logró afectar las finanzas de las organizaciones criminales en más de 26.600 millones de pesos, lo que equivale a 7,4 millones de dólares, como resultado de contundentes operaciones contra el narcotráfico en todo el territorio nacional.

Las tropas reportan la incautación de más de 3,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, así como la ubicación y destrucción de nueve cristalizaderos, 210 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y 5 infraestructuras destinadas a la elaboración de precursores químicos.

La droga incautada equivale a más de 3,3 millones de dosis personales evaluada en USD 5.615.610 que dejaron de circular en las calles del mundo, ”contribuyendo de manera directa a la protección de la vida y la salud de jóvenes y adultos”, señaló el Ejército.

Lea más: Tras operación del Ejército en Cauca, murió alias ‘Wisky’, cabecilla de disidencias Farc

“En el marco de la ofensiva militar, fueron destruidos cristalizaderos avaluados en USD 1.395.000, además de laboratorios e infraestructuras ilegales cuyo valor asciende a USD 419.250, lo que genera un impacto total de USD 1.814.250 sobre la infraestructura criminal dedicada a la producción de estupefacientes de los grupos armados ilegales”.

De manera simultánea, las tropas lograron la ubicación de 2,8 toneladas de base de coca, 24.250 galones de base de coca, 2096 galones de cocaína en proceso, 95.021 semilleros de mata de coca y 23,5 toneladas de hoja de coca valoradas en USD 11.000, debilitando significativamente la cadena productiva del narcotráfico.

Entre los resultados más relevantes se destacan las operaciones adelantadas por el Comando Contra las Amenazas Transnacionales, que permitieron la incautación de 824 kilogramos de cocaína en Río de Oro, Cesar. “De igual forma, soldados de la Trigésima Brigada, en Norte de Santander, lograron el decomiso de 523 kilogramos de cocaína que pretendían ser enviados hacia mercados internacionales”, según el Ejército.

Finalmente, en el marco de la operación binacional Colombia-Perú, desarrollada de manera conjunta entre el Ejército Nacional y la Dirección Antidrogas del país vecino, con apoyo de inteligencia de la Armada Nacional, se logró afectar economías ilegales en USD 422.000 en la región amazónica, impactando de forma directa el andamiaje financiero de estas estructuras criminales.