Jueces ordenan restitución de 2 mil hectáreas de tierra en Turbo, Antioquia

Mediante sentencia del pasado 22 de julio, se ordenó la restitución de 190 hectáreas de la empresa Todo Tiempo, de Fabio Moreno, en la Hacienda Monte Verde, en el municipio de Turbo

La sentencia judicial beneficia a Alicia Carupia, una indígena de 78 años, Aicardo de Jesús Góez, José María Herrera y otras tres familias, despojados de sus tierras por paramilitares hace más de 18 años

Los campesinos reclamantes habían intentado en varias ocasiones volver a sus predios pero fueron sacados violentamente por grupos de vigilancia privada del poseedor de los terrenos, el señor Fabio Moreno

Además, con amenazas a los topógrafos, la familia Moreno impidió en varias ocasiones que se hicieran las mediciones topográficas de los 28 predios, equivalentes a dos mil hectáreas

La fundación Forjando Futuro que acompaña a los reclamantes de tierra en Urabá calificó como de suma importancia la sentencia de restitución dada a conocer por la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia