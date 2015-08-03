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31 jul 2026 Actualizado 12:23

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Orden Público

En barrio de Medellín descubre bodega con explosivos para minería ilegal

En el operativo de la Policía Metropolitana fue capturada una pareja de 38 y 52 años que estaba oculta bajo escombros.

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Una residencia ubicada en medio de un barrio que era utilizada como bodega para almacenar explosivos con destino a las bandas dedicadas a la minería ilícita, fue descubierta por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

 El coronel Carlos Alberto Wilches Goyeneche subcomandante de Policía del Valle de Aburra precisó que en la vivienda localizada en el barrio Buenos Aires, al oriente de Medellín, se encontraron 30 kilos de explosivos anfo, 10 kilos de explosivo indugel, 80 metros de cordón detonante, y 6 bultos de 50 kilos cada uno, de una sustancia conocida como polvorín

 Los explosivos estaban escondidos en una caleta y cubiertos con tablas, bajo el parqueadero de la vivienda y fueron localizados por un perro de la policía

 Una mujer de 38 y un hombre de 52 años de edad, que se encontraban en el lugar pretendieron huir ocultándose bajo unos escombros, pero fueron capturados

 Las pruebas encontradas dan cuenta que los explosivos iban a ser comprado y serían trasladados al oriente antioqueño a las poblaciones donde hay minería ilegal

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