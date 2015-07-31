Congresistas paisas están divididos con propuesta de aumentar el IVA

Todo tipo de reacciones generó en la bancada antioqueña del Congreso de la República, la propuesta de aumentar del 16 al 18 por ciento el Impuesto de Valor Agregado (IVA), discutido en el proyecto de reforma tributaria estructural

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Víctor Javier Correa, manifestó que no se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria, con el alza en precios. Esto, al considerar que quienes terminan sustentando la mayor base gravable son las clases bajas y medias

“Frente a como se ha venido presentando más bien, desde el Gobierno Nacional la propuesta de gravar o aumentar el IVA, pasar del 16 al 18 por ciento, y con mucha preocupación veo que están proponiendo gravar la canasta familiar. Que los productos que utilizamos para nuestra seguridad alimentaria tenga un impuesto y por ende se van a aumentar los precios de estos productos”, puntualizó el representante Correa

A su turno, el senador del partido de La U, Mauricio Lizcano, manifestó que está de acuerdo con aumentar el IVA, siempre y cuando se cumpla con las sentencias de la Corte Constitucional para no gravar a la canasta familiar. De aumentarse el IVA y gravarse la canasta familiar, habría que buscarse un mecanismo para que las clases más favorecidas reciban el gravamen vía programas como el Sisbén o Familias en Acción

“La posición nuestra es que se debe aumentar el IVA pero se debe proteger a las clases más desfavorecidas, es decir, se debe aumentar el IVA pero no se debe gravar la canasta familiar que es lo importante (…) Hay que sacar unos productos, hacer un debate sobre el tema de las bebidas azucaradas, sobre otros productos”, argumentó el congresista Lizcano a través de Caracol Radio

Las opiniones fueron presentadas durante una reunión entre la bancada antioqueña del Congreso de la República y los empresarios de 39 sectores de la economía, reunidos en el Comité Intergremial de Antioquia

El encuentro transcurrió este viernes en el Country Club de Ejecutivos en Medellín