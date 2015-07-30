Intensifican gestiones para repatriación de Juliana López y Esteban Marín

En Medellín y Bello, los familiares de los dos jóvenes detenidos en China, Juliana López Sarrázola y Juan Esteban Marín García, intensificaron la búsqueda de contactos de una comunicación con los arrestado, como también asesoría jurídica en Colombia y en ese país asiático para conseguir su repatriación

En ambos grupos familiares, y entre los amigos y conocidos de los dos jóvenes se adelantan toda clase de actividades y propuestas, especialmente para la consecución de recursos económicos, que permitan lograr una información eficaz sobre las condiciones en que se encuentran en cárceles de ese país, y la situación jurídica que atraviesan, especialmente en las imputaciones de cargos y sus posibilidades de defensa.- La familia del exnovio de la modelo y futbolista antioqueña Juliana López, detenida en China, por supuesto tráfico de drogas ilícitas, el joven Juan Esteban Marín García, capturado dos días después que la deportista, guarda hermetismo sobre el caso y no ha querido hablar con los medios de comunicación

Juan Esteban Marín García, detenido en China De Juan Esteban Marín se conoce que es un joven antioqueño de 25 años, nacido el 3 de enero de 1990, estudió negocios internacionales de la Universidad San Buenaventura con sede en Bello y fue allí donde conoció a Juliana López Sarrázola, de quien fue novio durante dos años

El hoy encarcelado en China es practicante aficionado de fútbol, hincha de Atlético Nacional, y en una página de internet para conocer e interactuar con distintas personas se describe alguien muy alegre, que le encanta reír, conocer gente de diferentes partes del mundo, viajar, leer, ver películas, y se considera un amante de la naturaleza

Además se declara interesado en conocer distintos lugares del mundo y sus culturas, y dice que sus libros favoritos son El perfume, La lectora, Rayuela

Su última publicación en la cuenta de twiiter @JuAnEsTeBaNm el pasado 2 de julio, escribió: "Si es esa es tu voluntad señor aunque duela, es lo que tienes para mí, dame fuerzas para afrontar esta situación, cuídame mi angelito"

Allí en su perfil escribió: Estudiante de negocios internacionales.... Amor al fútbol.. Siempre agradecido con Dios, cada paso de la vida con el de la mano

En sus trinos aparecen muchas frases religiosas así como vídeos de canciones del cantautor cristiano Alex Campo, junto a otras que dan a entender su sufrimiento tras el rompimiento de una relación amorosa

Como en el caso de Juliana López, allegados a la familia manifestaron que Juan Esteban había viajado a China a comprar mercancías para venderla en Medellín

Familiares que residen en el barrio Boyacá Las Brisas, en el noroccidente de la ciudad, convocaron a una cadena de oración para que Juan Esteban regrese a su hogar

Colectas Amigos y compañeros en la Universidad San Buenaventura y Universidad Medellín donde también estudió, organizan una colecta de dinero para ayudar con el pago de un abogado defensor

Para este sábado el equipo las Divas del fútbol hará una actividad para recolectar fondos y así permitir que la familia de Juliana López viaje a China con un abogado para apersonarse de la situación

Al evento fueron convocados cantantes, actores y artistas locales quienes se unirán a la recolecta

"Para nosotros ha sido muy tristes porque es una de nuestras referentes, es la líder del grupo, una niña muy sana, que es modelo, presentadora. Realmente muy consternados todos, el grupo, todo el mundo que la conoce", añadió el Director del equipo, Alejandro Duque Giraldo.