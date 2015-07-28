Afectaciones en viviendas dejó sismo de 6.1 en Unguía-Chocó

Nueve viviendas afectadas y daños en las redes de conducción eléctrica, aunque por fortuna no hay personas muertas o heridas, reportan las autoridades del municipio de Unguía, en Chocó, tras el fuerte temblor de 6.1 en la escala de Richter que se registró en esa zona a las 7:10 de la noche de este martes

El sismo que tuvo como epicentro la frontera con Panamá, a 36 kilómetros al noroeste de Unguía, se sintió con gran intensidad según reportó el alcalde de esa población, Victor Manuel Gómez Cortez, a Caracol Radio

El mandatario indicó que tras un recorrido inicial por el casco urbano con los organismos de socorro se pudo establecer que hubo afectación en nueve viviendas, donde se cayeron muros y techos, como en el asilo de municipal, pero por fortuna no hubo personas muertas o heridas

El alcalde informó además que el temblor tumbó las redes de transimisión eléctrica hacia los corregimientos de Santa María y Gilgal, por lo que esos dos caserios se encuentran sin el servicio

El alcalde de Unguía pidió la ayuda del Gobierno Nacional para atender la emergencia, pues a raíz de un vendaval que azotó esa localidad unos meses atrás, los 120 millones de pesos que tenían de recursos para atender emergencias se agotaron

Por su parte el alcalde de Acandí,Gabriel José Olivares, otra población chocoana cercana al sitio al epicentro del temblor, reportó que aunque el fenómeno telúrico se sintió con fuerza, un primer barrido de los organismos de socorro reveló que no hubo afectaciones en edificaciones.