Identifican y buscan al presunto asesino de una niña en Medellín

Fue identificado y ahora es buscado por las autoridades el hombre a quien señalan como sospechoso del abuso sexual y asesinato de una menor, de 13 años, en el barrio Olaya Herrera, occidente de Medellín

Según las primeras informaciones policiales, el responsable de ese episodio criminal sería un vecino de la muchacha

El general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, reportó que la familia informó sobre la desaparición de la niña y luego de las correspondientes indagaciones descubrieron que un vecino la tenía en un sótano

“Ya hay una persona, indiciada, con un alto porcentaje de ser el autor material e intelectual del lamentable hecho, que cobra la vida de una niña de 13 años y se está en el proceso para que se ponga a disposición de la Fiscalía”, agregó el general Acevedo Ossa

La menor de edad fue hallada con signos de abuso sexual y estrangulada, debajo de un rancho de madera y zinc. De acuerdo con las primeras pesquisas, la niña de 11 años desapareció después de hacerle un mandado al hombre.