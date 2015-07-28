Asesinan a niña de 11 años en el barrio Olaya, de Medellín

Consternados están los habitantes del barrio Olaya Herrera, en el occidente de Medellín, por el brutal asesinato de una menor de 11 años, quien había sido reportada como desaparecida un día antes de ser hallada sin vida

El secretario de Seguridad de Medellín, Sergio Alfonso Vargas Colmenares, explicó que la menor de edad fue hallada con signos de abuso sexual y estrangulada, debajo de una vivienda de madera y zinc. Así lo determinó un grupo de la Sijín que asumió la investigación

"Se había dicho que era una muerte por establecer, sin embargo las diligencias que hace este grupo especializado determinan que, al parecer, la niña había sido estrangulada y también se observa alguna manipulación de su cuerpecito", precisó el secretario Vargas Colmenares a Caracol Radio

De acuerdo con las primeras indagaciones, al parecer, la niña de 11 años desapareció después de hacer un mandado a un hombre del barrio. Luego, su cadáver fue hallado debajo de la vivienda del sujeto, de quien se desconoce su paradero

"Se encontraron unos elementos, unas evidencias muy importantes por las unidades especializadas que dan cuenta de la posibilidad de una persona responsable de la muerte de esta niña y del abuso sexual de esta niña", aseguró el funcionario a Caracol Radio

Este sería el primer caso de una menor asesinada en Medellín en lo corrido de este año. Además, se suma al secuestro de nueve menores de edad, de los cuales no se conoce su paradero desde este año, en sectores populosos de Medellín y Bello, según la Fiscalía.