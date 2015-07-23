César Gaviria reconoce cambio de postura de Uribe ante proceso de paz

El expresidente César Gaviria celebró en Medellín la posición del senador Álvaro Uribe Vélez, sobre una postura más tranquila frente al proceso de paz que se dialoga entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba

"Yo veo con cierta tranquilidad, de manera positiva algunas de las cosas que el ex presidente Uribe dijo en el día de ayer. En que abrió un compás, en que dijo que había quedado más tranquilo", expresó el ex presidente liberal

Sin embargo, dijo que las objeciones del expresidente Uribe son respetadas, aunque se mantienen en medio del proceso de paz

"Eso no significa que sus objeciones fueran desaparecido, pero no hay duda que el diálogo civilizado que se da en el Congreso de Colombia nos puede llevar a coincidencias y yo celebro que eso sea así", apuntó

Además, destacó que el Gobierno haya tenido en cuenta su propuesta de justicia transicional para las Farc, en medio de los diálogos de paz

Las declaraciones las entregó durante su acompañamiento al candidato Eugenio Prieto Soto, en la inscripción como candidato a la Alcaldía de Medellín, por el partido Liberal