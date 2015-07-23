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31 jul 2026 Actualizado 13:30

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Política

Ministerio del Interior revisa hoy la seguridad en el bajo Cauca antioqueño

Se propone adoptar medidas que garanticen la seguridad y la transparencia en los comicios del 25 de octubre próximo.

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Este jueves se desarrollará una reunión de seguridad y un comité de seguimiento electoral entre el Gobierno Nacional, el Consejo Electoral con los comandantes de la fuerza pública de la región y los alcaldes del bajo Cauca de Antioquia

 Al encuentro asistirán el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, junto con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera. El objetivo será el de adoptar medidas que garanticen la seguridad y la transparencia en los comicios del 25 de octubre próximo

 Además, el jefe de la cartera política presentará el proyecto de formación ciudadana y promoción de cultura política que se desarrollará en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Nariño

 La iniciativa hace parte de una alianza entre el Ministerio del Interior, Colombia Responde de USAID, la Gobernación de Antioquia, la Universidad de Antioquia, Cifras y Conceptos y la MOE

 El evento de lanzamiento del proyecto de formación será a las 9:30 de la mañana. Luego de 10:30 a 11:30 de la mañana se hará la reunión de seguridad. A la 1:00 de la tarde se concluirá la visita del gobierno con una reunión del comité de seguimiento electoral

 Las actividades se llevarán a cabo en la sede de la Universidad de Antioquia en el municipio de Caucasia

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