No hay prueba suficiente: presidente de Federación Uruguaya

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, dijo este miércoles que "no hay una prueba suficiente" que defina que el goleador de la Celeste Luis Suárez mordió al italiano Giorgio Chiellini, por eso confía en que el 'Pistolero' sea absuelto por la FIFA

"Entendemos que no hay una prueba suficiente como para verdaderamente aplicar una sanción a Luis", dijo Valdez, a canal 10 de Uruguay, luego de entregar el alegato de defensa del jugador ante la FIFA. Valdez resaltó que para que exista una sanción "tiene que haber una prueba, tiene que estar claro y del vídeo que la FIFA nos aportó nosotros entendemos que no, que realmente no es claro, no se ve claro"

Por tanto, "confiamos en que la defensa que estamos ejerciendo pueda obtener resultados", agregó el funcionario

La supuesta mordida del 'Pistolero' a su colega italiano opacó la clasificación de Uruguay a octavos de final, conseguida tras vencer a Italia 1-0 dejando a los europeos fuera de Brasil-2014

La resolución de FIFA sobre el proceso disciplinario que abrió de oficio al jugador se conocerá esta noche o a primeras horas del jueves, según informaron medios locales

Mientras dirigentes de la AUF ejecutan la defensa del jugador, el plantel uruguayo al mando del entrenador Oscar Tabárez se prepara en Natal para viajar a Río de Janeiro donde el sábado enfrentará a Colombia por un lugar en los cuatros de final de la Copa del Mundo

Asimismo, en las redes sociales el apoyo de la afición y de algunos compañeros de Suárez como Jorge Fucile y Alvaro Pereira se expresó bajo el hashtag #DeOficioTodosoNinguno.