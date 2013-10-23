Acusan al empresario Guido Mastrocinque por presunto abuso sexual

La Corte Suprema tumbó una orden de vigilar con brazaletes a ex paramilitares desmovilizados y que gozan de libertad / COLPRENSA

ACTUALIZACIÓN NOTICIA (25/05/2026)

Conforme a la sentencia allegada a este medio de comunicación proferida por el el JUZGADO 043 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, radicado 11001600004920080553500, el juzgado resolvió absolver a el señor GUIDO MASTROCINQUE KAIRENCE en los siguientes términos:

“PRIMERO: ABSOLVER a GUIDO MASTROCINQUE KAIRENCE identificado con cedula de extranjería xxxxxx, de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, de la conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, conducta por la que fue acusado, atendiendo a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. - En firme la decisión, CANCELAR las anotaciones que se hayan registrado ante las autoridades en contra de GUIDO MASTROCINQUE KAIRENCE, con ocasión de este proceso

La Fiscalía acusó formalmente al empresario italiano Guido Mastrocinque por su presunta participación y responsabilidad de abuso sexual contra su hija de menor de edad

El abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses de la supuesta víctima, explicó que al juicio se llevarán diferentes pruebas

“Básicamente son todos dictámenes y peritaciones, son declaraciones de expertos que permitirán establecer a partir de lo anterior exámenes psiquiátricos, psicológicos que se han hecho, la manera tan abusiva, tan inhumana como este señor trató a su hija”, comentó

Granados aseguró que el juez le ha dado celeridad al caso. “Aquí estamos hablando de peritos oficiales, estamos hablando de una menor, estamos hablando de unos abusos muy serios que hemos venido denunciando, que a través de tutelas logramos que finalmente la Fiscalía hiciera su trabajo, esto no es un caso donde la Fiscalía haya querido desde un comienzo empezar”

El ente judicial acusó al empresario italiano del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.