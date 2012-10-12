Argentina y Uruguay, un partido que promete goles y espectáculo

Argentina y Uruguay, equipos cargados de futbolistas estelares, chocarán este viernes en uno de los partidos más atractivos que puede ofrecer en estos tiempos el mundo del fútbol

Con protagonistas como Messi, Higuaín, ''Kun'' Agüero, Forlán, Luis Suarez y Cavani, una eventual cartelera situada a las puertas del estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza necesitaría de refuerzos en su base para sostener tanto peso

Argentina busca solidificar su liderato en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2014 y Uruguay progresar en la zona de clasificación en la que sólo hay lugar para cinco de los diez aspirantes de la región

Las 34.000 entradas puestas a la venta están agotadas desde hace varios días, por la irresistible invitación que ofrecen los numerosos futbolistas de elite que habrá en el campo y porque Messi lleva multitudes a los estadios en los que actúe, en cualquier parte del mundo y en su país, donde más le costó

También por la condición de "clásico" que tiene el partido, el primero de esas características en la historia del fútbol sudamericano, respaldada por episodios épicos entre ambos equipos en finales olímpicas y mundiales

Para el seleccionador argentino, Alejandro Sabella, el encuentro "es importante" pero "no una final", frase que utilizó con la intención de frenar entusiasmos desmesurados. Para el de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, Argentina "en este momento es el mejor equipo de la eliminatoria, el que ha conseguido más cosas"

Sabella dice que con tantos delanteros de elite con los que cuenta "no es fácil" formar un equipo sólido, razón por la cual afronta un dilema ante cada partido y debe aguzar el ingenio para organizar su estructura defensiva

Tabárez asegura que Uruguay "tiene que estar atento en todo lo que hace Argentina, o contra todo lo que hace Argentina para que le llegue la pelota a Messi", y agrega: "No pensamos ni de lejos que nuestra tarea se limite a controlar a este gran jugador, más allá de que lo sea"

Javier Mascherano, que es central en el Barcelona y centrocampista en Argentina, afirmó: "Lograr seis puntos ante Uruguay y Chile (el próximo martes) nos dejaría encaminados al Mundial, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar en Uruguay, que es un rival directo y que está luchando por la clasificación con nosotros"

Según el centrocampista Egidio Arévalo Ríos, Uruguay "tiene que atacar a Argentina, porque cuando lo hizo en la Copa América dio resultados", y aseguró que el equipo celeste afronta este partido y el que deberá jugar ante Bolivia "con la mentalidad de sumar los seis puntos"

Alineaciones probables:Argentina: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Marcos Rojo; Fernando Gago, Javier Mascherano, Angel Di María; Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Sergio ''Kun'' Agüero

Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín, Martín Cáceres; Álvaro González, Walter Gargano, Egidio Arévalo Ríos, Edinson Cavani; Diego Forlán y Luis Suárez

Árbitro: Leandro Vuaden (BRA)

Estadio: Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, a unos 1.050 kilómetros al oeste de Buenos Aires

Hora: 21.00 local (00.00 GMT del sábado).