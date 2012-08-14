Uruguay jugará contra Francia en preparación hacia la eliminatoria

El exjugador Didier Deschamps se estrena mañana como seleccionador de Francia en un partido amistoso ante Uruguay, cuyo responsable, Óscar Washington Tabárez, no ha convocado para la cita a los atacantes Luis Suárez y Edinson Cavani

El encuentro, que se disputará en el estadio Océane de Le Havre, debe servir de preparación para la ronda de calificación para el Mundial de 2014, que para Francia se traducirá este año en tres enfrentamientos sucesivamente con Finlandia (7 de septiembre), Bielorrusia (11 de septiembre) y España (16 de octubre)

En el terreno de juego estará con seguridad el delantero Benzema, al que -poco probable- podría acompañar el otro jugador del Real Madrid de los "bleus", Raphaël Varane, seleccionado por primera vez para vestir la camiseta del equipo nacional

Deschamps, felíz por volverDeschamps, que ayer dirigió su primer entrenamiento como seleccionador en el mismo centro de concentración del equipo de Clairfontaine, a las afueras de París, donde estuvo como jugador hasta hace doce años, no pudo privarse de manifestar su satisfacción por volver a "un lugar simbólico, por no decir mítico"

El nuevo entrenador, que entre otras cosas ha querido marcar su llegada con una serie de reglas de comportamiento para sus jugadores y excluyó de la lista de convocados a Yann Mvila y Hatem Ben Arfa por su actitud en la Eurocopa, señaló que espera de los elegidos "respeto, humildad y gusto"

Sus nuevas reglas, que se van a formalizar en un documento que tendrán que firmar los internacionales franceses, son consecuencia del mal sabor de boca que dejaron en el Mundial de Sudáfrica y más recientemente en el Euro, y no sólo por los decepcionantes resultados

Los principios de esas reglas son "el respeto, la simplicidad y la humildad", según las palabras del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël de Graët, y van acompañados de sanciones, empezando por multas, por ejemplo por acudir a una cita con la prensa con el teléfono móvil

Uruguay ajusta sus bajasPor su parte, Uruguay acude a la cita, además de sin los goleadores Suárez y Cavani, sin el ''todoterreno'' Egido Arévalo Ríos, que fueron los tres principales refuerzos del equipo sub''23 que participó en los Juegos Olímpicos de Londres

Tampoco ha sido convocado el defensa Martín Cáceres, igualmente titular, que se recupera de una lesión

Sí ha llamado al delantero Emiliano Alfaro del Lazio italiano, que tendrá su segunda oportunidad en la plantilla absoluta

Los veinte futbolistas convocados por Tabárez juegan fuera de Uruguay

El partido servirá a los celestes de ensayo de cara a los encuentros frente a Colombia, el 7 de septiembre en Barranquilla, y con Ecuador, el 11 de septiembre en Montevideo, correspondientes a la séptima y octava jornada, respectivamente, de las eliminatorias sudamericanas de la próxima Copa del Mundo

Uruguay ocupa el segundo lugar en la clasificación de las eliminatorias con 11 puntos uno menos que Chile que las lidera

Alineaciones probables:Francia: Hugo Lloris, Mathieu Debuchy, Mapou Yanga Mbiwa, Mamadou Sakho, Gaël Clichy, Rio Mavuba, Maxime Gonalons, Marvin Martin, Mathieu Valbuena, Karim Benzema y Franck Ribéry

Uruguay: Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín, Sebastián Coates, Diego Pérez, Álvaro Pereira, Sebastián Eguren, Christian Rodríguez, Diego Forlán y Sebastián Abreu

Árbitro: Orsato (Italia)Estadio: Ocèane (Le Havre)Hora: 13:00 Hora de Colombia.