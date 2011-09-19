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09 jul 2026 Actualizado 12:12

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Política

Renunció el candidato del Partido de la U a la gobernación de Sucre, Héctor Hernández Manotas

En consecuencia, la Gobernación de Sucre se la disputarán Julio Guerra Tulena, Gustavo Montes Fernández y Ramón Emiro Muskus Dumar.

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Aduciendo falta de apoyo por parte de los congresistas de su partido en Sucre, el candidato presentó hoy su renuncia oficial al primer cargo del departamento de Sucre

Desde hace varias semanas se especulaba sobre una posible unión de Hernández con el candidato del Partido Liberal Julio Guerra Tulena y luego se decía en círculos políticos que se uniría con el candidato del PIN, Ramón Muskus Dumar, lo cual ha sido desmentido por Hernández Manotas, quien ha afirmado que no adhiere a ninguna candidatura sino que simplemente se aparta de la contienda electoral

En consecuencia, la Gobernación de Sucre se la disputarán Julio Guerra Tulena, Gustavo Montes Fernández y Ramón Emiro Muskus Dumar.

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