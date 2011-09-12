Los Montes de María: prueba de fuego para la ley de tierras y para el orden público

La zona de los Montes de María, conformada por 14 municipios pertenecientes a la costa Atlántica, ha sido desde hace más de 40 años, escenario de luchas por la posesión de la tierra entre miles de familias de humildes campesinos y terratenientes, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y poderosos empresarios

La confrontación, en todos los escenarios, no es gratuita, pues se trata de una zona estratégica para los cultivos legales e ilegales, es un punto clave para la minería y además está ubicada en uno de los principales corredores para el tráfico de drogas y armas de la costa Atlántica

Todas esas características hacen de los Montes de María un lugar muy atractivo para que un puñado de personas y empresas hayan querido apoderarse de las tierras de la zona a cualquier costo

Durante los últimos diez años, los campesinos que viven en esa fértil zona que comparten el sur de Bolívar y Sucre, han sufrido la combinación del uso de tres mecanismos perversos por parte de quienes han querido apoderarse ilegalmente de sus tierras, herencia de sus ancestros

Caracol Radio reconstruyó el funcionamiento de la “maquinaria criminal” que según las investigaciones, primero se dedicó a cometer múltiples masacres que además de dejar centenares de muertos, causaron el desplazamiento de miles de personas

Esa estructura delictiva que investigan las autoridades, posteriormente se habría dedicado a la compra a muy bajo precio de las tierras que habían sido abandonadas por los campesinos tras las matanzas y finalmente, se investiga si llegaron a un alto nivel de sofisticación con el que por medio de fiducias, legalizaron los predios adquiridos con métodos muy cuestionables

Inicialmente se cometieron cerca de 50 masacres en la zona de los Montes de María, entre 1996 y 2005, que dejaron por lo menos 332 personas asesinadas. De manera paralela, esas matanzas ocasionaron el desplazamiento forzado de más de 143 mil campesinos, que por supuesto, tuvieron que abandonar sus tierras y huir hacia ciudades como Barranquilla, Cartagena y Bogotá

Luego de la etapa de terror, varias familias decidieron comprar una gran cantidad de terrenos despojados por los grupos armados ilegales en los Montes de María, a un precio muy bajo, en algunos casos mediante presiones ilícitas y maniobras irregulares, incluso a pesar de que muchas de esas propiedades contaban con medidas cautelares, por tratarse de tierras entregadas en los 60 y en los 70 por el Incora

Cuatro líderes de restitución de tierras asesinados en los Montes de María desde mayo de 2010Un total de cuatro homicidios de líderes de restitución de tierras se han perpetrado desde mayo de 2010 hasta la fecha. El primero fue Rogelio Antonio Martínez Mercado, miembro del Movimiento de Víctima de Crimenes de Estado (Movice), asesinado el 18 de mayo de 2010 en su finca La Alemania ubicada en el municipio de San Onofre (Sucre), y que lideraba el procesos de retorno de la empresa comunitaria La Alemania. Posteriormente, el 24 de noviembre, fue asesinado Óscar Manuel Mausa Contreras, el 24 de noviembre de 2010 en su finca llamada “El Pozo del Guamo” ubicada el caserío el cañito del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar)

Este año, el 23 de marzo, Eder Verbel Rocha fue ultimado, en su finca Puerto Colombia ubicada zona rural de San Onofre, y el pasado 1o de julio corrió la misma suerte el concejal de ese municipio, Antonio Luis Mendoza Morales. Justamente las investigaciones penales por estos dos homicidios son las más adelantadas, debido a que ya se encuentra en etapa de juzgamiento tres presuntos involucrados, ellos son Eder Antonio Arroyo, José Manuel Rivera y Jaider Ortega Jiménez, alias 'El Cocotero', en procesos que están a cargo de la Fiscalía Primera seccional de Sincelejo. Pero tan preocupantes como estos homicidios perpetrados en 15 meses, son las constantes amenazas que, en su mayoría, se encuentran en estado de indagación por parte del organismo investigador. Más de 100 episodios de intimidaciones, seguimientos y persecuciones han sufrido estos líderes comunitarios que intentan evitar el despojo de sus tierras. Algunos de los más amenazados han sido Ingrid Vergara, integrante del Movice, y su hija Cendy Paola Torres; Juan David Díaz, hijo del asesinado ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz; Eduardo Castro, secretario general de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios; e igualmente Jacqueline Moguea y Adolfo Verbel. Estas y otras personas han luchado para que adinerados empresarios por medio de presuntas maniobras jurídicas fraudulentas, no se queden con predios como La Europa, de 1.231 hectáreas en el municipio de Ovejas (Sucre), que está en poder de la empresa Arepas 'Don Juancho', cuyos representantes legales son Juan Gabriel Vélez Jaramillo y Juan Guillermo Vélez Restrepo, o otros terrenos como la finca Ana María o Rodelo, en El Guamo (Bolívar), de una extensión aproximada de 200 hectáreas, que fue ofrecida por el desmovilizado Sergio Manuel Córdoba Ávila, alias 'El Gordo', y que provocó, en un proceso que dejó varias dudas en la comunidad, que se profiriera una decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, con la solicitud previa de un fiscal de Justicia y Paz, para restituir a una sola persona este predio que poseían 56 familias campesinas desde hace más de 35 años

Procuraduría prepara decisiones contra funcionarios que habrían participado en despojo de tierrasOscar Darío Amaya, procurador delegado para asuntos ambientales, dijo que el Ministerio Público se encuentra adelantando investigaciones frente al despojo de tierras en los Montes de María y que habrá decisiones en los próximos días. Sostuvo que básicamente se están identificando posibles irregularidades por parte de funcionarios públicos, como notarios, alcaldes e integrantes de entidades como el Incoder, quienes pudieron estar implicados en el despojo de tierras. De otra parte y gracias a una acción de tutela, la Procuraduría logró que se beneficiaron cerca de 300 familias de colonos en el municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, luego de que se ordenara que la finca 'La Porcelana', del empresario Álvaro Echavarria, pasara a estas personas. El empresario Echeverría, quien es uno de los mayores compradores de tierras en los Montes de María, le manifestó al Incoder que la finca fue abandonada por problemas de orden público, sin embargo el procurador delegado para Asuntos Agrarios entuteló al Incoder, porque no había evidencias del empresario y además estos terrenos no se podían vender. En dos oportunidades jueces negaron la tutela interpuesta por la Procuraduría, sin embargo el Ministerio Público logró que la Corte Constitucional revisara el caso, el cual falló en su favor el pasado mes de junio

Supernotariado reconoce múltiples factores que facilitaron despojo de tierras en los Montes de MaríaEl Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez reconoció que el despojo de tierra en los Montes de María se dio por el accionar de la guerrilla, grupos paramilitares e incluso empresarios que le compraron tierras a los campesinos a bajos precios

De acuerdo con el funcionario son cerca de 74 mil hectáreas de tierra que fueron usurpadas a los campesinos de la región

Vélez manifestó que se lograron detectar 14 formas de despojo entre las que se destacan: falsificación de documentos, suplantaciones, resoluciones de desplazados que no corresponden a la realidad, autorizaciones que iban para una persona determinada y luego aparecía con otro nombre

Agregó que en esta zona se engaño a los campesinos de la zona mediante trabajos de carácter jurídico

Dijo que los actuales propietarios no tienen nada que ver con el fenómeno de despojo que se dio hace 6 años

Afirmó que una vez hecho el diagnostico serán los jueces agrarios que a partir de ahora tendrán que comenzar a trabajar en la devolución de las tierras a los campesinos de los Montes de María

¿Cómo se mueven los políticos en los Montes de María antes de las elecciones?La región de los Montes de María después de vivir un largo capítulo donde se impuso la violencia guerrillera, paramilitar y del narcotráfico se prepara en sus 15 municipios para enfrentar las elecciones locales del 30 de octubre

Los Montes de María lo conforman 15 municipios, 7 del departamento de Bolívar y 8 de Sucre y cada uno de ellos ya tienen sus candidatos que representan a todos los partidos liberales, conservadores, Cambio Radical, la U , al PIN , MIO y a movimientos independientes

Para dirigentes y moradores de la región se avecina un verdadero pulso entre quienes usurparon, negociaron y compraron tierras a precio de huevo y las nuevas medidas del Gobierno con su programa de restitución de tierras

En voz baja habitantes de los Montes de María coinciden en que son pocos los espacios que tienen políticos que nada han tenido que ver con la parapolítica porque mientras por el lado de Bolívar se mantiene la influencia de “La Gata” en Sucre los municipios los maneja el “Gordo García” condenado a 40 años por la masacre de Macayepo

Los políticos no tradicionales tienen dos opciones rechazar cualquier alianza o plegarse a las campañas donde corren los ríos de dinero

La actividad proselitista se mueve en medio de altas sumas de dinero, el conflicto de las tierras, control del electorado por el empleo que ofrece a miles de personas “La Gata” y su consolidada empresa de Chance, y el fortalecimiento de las Bacrim al punto que ya están apareciendo uniformadas como lo hizo el paramilitarismo

Frente a este panorama la presión en las campañas es muy grande y la posibilidad de escapar a los dirigentes de turno es muy remota

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Montes de María es una región natural, ubicada en la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre, en la región Caribe de la República de Colombia. Los Montes de María están integrados por 15 municipios, 7 del Departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del Departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolúviejo). Los municipios de Corozal y Sincelejo, son considerados área de influencia regional de los Montes de María

Armada Nacional afirma que seguridad en los Montes de María está consolidada en un 70 por cientoLa Armada Nacional, mayor responsable de la seguridad en la región de los ‘Montes de María’ considera que esa zona del país se encuentra proceso de consolidación avanzado en un 70 por ciento, basado en la expulsión de los grupos guerrilleros y paramilitares. Según la Infantería de Marina de la zona desparecieron los frentes 35 y 37 de las Farc que comandaba alias 'Martín Caballero' y que hace más de una década causaron el desplazamiento de miles de campesinos de la región. De acuerdo con la Armada, a El Salado han regresado más de tres mil desplazados y otros tres mil lo han hecho a Macayepo, poblaciones víctimas de las masacres más dolorosas de la historia del país

Según la información oficial, en la región de la Ovejas, El Carmen y San Jacinto no se han presentado muertes violentas durante este año, mientras en la zona de San Onofre ha habido tres muertes violentas. En los Montes de María está el Batallón de Infantería de Marina número tres que también cuanta con helicópteros para la vigilancia aérea de las carreteras, que permita promover el turismo en la región. Aparte de la presencia armada, la infantería de Marina también estableció en los municipios de los Montes de María las Casas de Acción Integral, donde reciben las peticiones de los habitantes de la zona al Estado y son trasladas a las entidades que correspondan. Además un grupo de ingenieros militares construyó la transversal de los Montes de María, carretera que comunica al Carmen de Bolívar con Macayepo, por donde los campesinos llevan el Aguacate hacia la carretera central para llevarlo a los centros de comercio. Si bien la Armada es la Fuerza del Estado predominante en la región, la Policía tiene estaciones en todos los cascos urbanos y escuadrones móviles de carabineros, que desarrollan operaciones en zonas rurales

A Los Montes de María les falta mayor cobertura en salud, educación y agua potableA pesar que los últimos gobiernos han vuelto los ojos a los Montes de María, una región azotada por la violencia, hoy las poblaciones de 15 municipios que lo conforman tratan de salir adelante

Aunque no aparece un consolidado de las coberturas de Salud y de Educación para toda esta importante región ubicada en los departamentos de Sucre y Bolívar, si existen municipios más favorecidos que otros

Los niños y niñas de esas regiones tienen una baja cobertura en educación. Según la Secretaria de Educación de Bolívar, la complejidad de la geografía los obligó a implementar programas como: la Telesecundaria, primaria y secundaria. En el caso del municipio de Ovejas, Sucre, en el 2010 el Centro de Educación Superior, Ceres, le abrió las puertas a 160 jóvenes para ingresar a una carrera de educación superior. El municipio de Carmen de Bolívar para este 2011, cuenta con mil 566 estudiantes de los grados 10 y 11 que aspiran a una carrera técnica o tecnológica por el bien de la región

Según el Ministerio de Educación hay retos importantes en esta materia, porque en primera instancia existe una gran necesidad que en la subregión Montes de María haya oportunidades de acceso a la educación superior, porque las existentes en las ciudades cercanas generan la necesidad de desplazamiento continúo y las condiciones socioeconómicas de la población no permiten costearlos

Hasta la fecha la Escuela Normal de Sincelejo y simultáneamente la de San Juan de Nepomuceno, se han convertido en las únicas oportunidades de Educación de los jóvenes de los Montes de María

En Salud, la región también adolece de atención. Según los datos del Ministerio de Protección Social en 7 municipios de Boliar en el 2008, existía una población potencial de 156 mil 318 personas de las cuales todavía 23 mil 547 continuaban sin ningún tipo de aseguramiento en salud

Sin embargo se destaca el municipio de Carmen de Bolívar, que sigue siendo uno de los menor nivel de aseguramiento con el 81,6 por ciento, incluso está por debajo de la media de la misma región que se acerca al 85 por ciento

En materia de prestación de servicios el panorama no es diferente. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente existen 26 proyectos entre construcción de acueductos, alcantarillado y optimización de redes, entre otros, por un costo de más de 81 mil millones de pesos, divididos así. 12 en el departamento de Bolívar y 14 en Sucre

En enero de 2012 se iniciará entrega de tierras a campesinos en los Montes de MaríaEl Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar aseguró que el despojo de tierras en Montes de María se dio con el respaldo de los grupos al margen de la ley

De acuerdo con el Ministro de Agricultura son cerca de mil familias que hasta el momento se tienen detectadas a quienes les quitaron a través de sangre y fuego sus fincas

Explicó que predios que estaban colocados de manera protegida por las autoridades y grupo de comisionistas e inversionistas y valiéndose de la situación de desprotección los sacaron de la zona

Manifestó que todos estos casos están siendo evaluados por las autoridades para adelantar procesos de judicialización y revertir algunos títulos

Restrepo Salazar dijo que en Montes de María los campesinos fueron intimidados e incluso se presentaron masacres repudiables como fue el caso del Salado

Según el Ministro de Agricultura se viene trabajando para revertir todos aquellos títulos que hoy se encuentran en manos de terceros y que fueron obtenidos de manera irregular

Añadió que a partir del primero de enero de 2012, cuando inician a operar los jueces agrarios, se iniciara la tarea de entregar las tierras a los campesinos que les fueron arrebatadas a sangre y fuego.