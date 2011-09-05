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09 jul 2026 Actualizado 11:25

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Política

Murió el excongresista José Name Terán

El exsenador falleció en la Fundación Cardio Infantil de Bogotá

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El ex senador José Antonio Name Terán, de 74 años, murió a raíz de afecciones pulmonares, cuando era atendido en la Unidad de Cuidados de la Clínica Cardioinfantil de Bogotá

El político, padecía un cáncer linfático por lo que en el mes de julio fue hospitalizado en la Clínica Bautista, pero sus familiares decidieron trasladarlo a Bogotá

La muerte del político se produjo esta mañana cuando en el Concejo de Barranquilla se realizaba un homenaje por trabajo en beneficio de los departamentos de la Costa

Se espera que en las próximas horas el cadáver del ex congresista sea trasladado a Barranquilla para darle cristiana sepultura

El dirigente político, quien era natural de Sincelejo en el Departamento de Sucre, obtuvo el título de abogado en la Universidad del Atlántico

Desde sus épocas de universitario se destacó como político, llegando en 1958 con el apoyo de los líderes universitario y en representación del Partido Liberal al Departamento del Atlántico

Desde el año 2005 participó en la fundación del Partido de U.

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