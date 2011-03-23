Contraloría detecta graves problemas en atención a los damnificados por el invierno

Uno de los graves problemas que se viene presentando en la atención de los damnificados por el invierno en el país es la falta de un censo del número de familias que lo perdieron todo por las lluvias de 2010-2011

Así lo reconoció el contralor delegado para la participación ciudadana, Felipe Córdoba, quien explicó que este hecho es evidente en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre y en el municipio de la Virginia en el Risaralda

Por ello, consideró que se hace imperativo conocer el censo que viene realizando el censo para determinar quienes tienen derecho a las ayudas que entregará el Gobierno

Explicó que en el caso del Departamento de Córdoba se logró detectar un sobre-costo en la compra de los mercados y otros elemento por 3 mil 300 millones de pesos

Por ello, el contralor delegado manifestó que se adelantan un estricto control a los gastos que va a realizar el Gobierno nacional en la atención a los damnificados por el invierno