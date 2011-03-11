Procuraduría investiga adiciones a concesiones viales en la Costa Atlántica

La Procuraduría abrió investigación preliminar por las presuntas irregularidades en los contratos de concesión celebrados entre el Inco y las firmas Autopista del Sol para la construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Córdoba-Sucre y proyecto Ruta del Caribe. Caracol Radio conoció en exclusiva el informe bajo el radicado No. 185699 bajo el cual se investigan los hechos ocurridos desde el 6 de marzo de 2007 hasta el 29 de marzo de 2010, y que se encuentra en averiguación de responsables, que hacen o hicieron parte del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, los miembros del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, y Miembros del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis. La investigación inicia a partir de una nota periodística del diario El Tiempo publicada el 19 de mayo de 2009 en la que se cuestiona la "atípica adición presupuestal (en un tiempo record de 20 días) que afecta solo dos obras viales: la Ruta Caribe y la vía Córdoba-Sucre" y señala que "el monto de las adiciones es de 1,4 billones de pesos, que triplican el costo inicial de las obras, que no sobrepasó los 465.000 millones". Según se ha establecido, de la interventoría de la concesión Córdoba-Sucre hizo parte la firma Bitácora Soluciones Ltda; mientras que de la interventoría de la Ruta del Caribe, hizo parte MNV S.A, ambas empresas, como es de público conocimiento, hacen parte del Grupo Nule. En otras decisiones del informe, "se hace referencia a unas adiciones contractuales presuntamente irregulares de parte del Inco, en lo relacionado con las obras de la zona metropolitana de Bucaramanga; malla vial del Valle del Cauca; Girardot-Ibagué-Cajamarca; Área Metropolitana de Cúcuta; Pereira-La Victoria; Bosa-Granada-Girardot; Bogotá-Villavicencio y Briceño-Tunja-Sogamoso"; e igualmente se ordena remitir copias a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes a sus competencias. El propósito del proyecto vial Córdoba Sucre, de acuerdo con el Gobierno Nacional, es "mejorar la interconexión nacional en el corredor vial Medellín - Cartagena, y los centros turísticos de los departamento de Córdoba y Sucre"; mientras que con la Ruta del Caribe, de acuerdo al concepto del Inco, se "facilita a Barranquilla, un rápido ingreso de vehículos de pasajero y carga por la vía La Cordialidad". La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía y a la Contraloría para que inicien las investigaciones correspondientes según sus competencias. Estos son las adiciones presupuestales aprobadas por el Conpes y el Confis. http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda/haciendapublica/politicafiscal/actasconfis/2009/Acta361/DGPPN%2036%20-%20Aval%20fiscal%20Ruta%20del%20Caribe%20y%20Cordoba%20Sucre%20-.pdfhttp://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=SVGE2rn7jd0%3D&tabid=907