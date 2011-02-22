En 'tablas' en Bolívar y nueva coalición en Caldas

El ajedrez político se mueve en aparentes 'empates' en los departamentos de Bolívar y de Caldas, y en sus respectivas capitales, a ocho meses de las elecciones territoriales

'Tablas' en Bolívar para gobernación, muchos aspirantes a la alcaldía cartageneraEn Bolívar, donde en octubre pasado se realizaron elecciones atípicas para escoger gobernador, el 'chico' pinta para un juego en tablas, por lo pronto

Aunque nadie lo dice en público, con las fichas blancas juega un 'cacique' político que perdió la investidura por hechos de corrupción pero sigue manteniendo una enorme influencia en las decisiones y por supuesto en las candidaturas: el exsenador Juan José García Romero, quien perdió su investidura por hechos de corrupción pero mantiene como 'dama del ajedrez' a su esposa, la senadora Piedad Zucardi, reconocida uribista

García Romero es hermano del condenado senador Álvaro 'El Gordo' García, condenado a 40 años de prisión por el paramilitarismo y la masacre de Macayepo. Y otra hermana suya, Teresita, es senadora del controvertido Partido PIN. Con las fichas negras estaría jugando la controvertida y también condenada chancera Enilce López, 'La Gata', quien continúa ejerciendo una influencia notoria en la política de Bolívar y Sucre, a través de su hijo Héctor Julio Alfonso, senador también del PIN

Pero de ni uno ni otro sector se 'lanzan' candidatos y hasta ahora el único que ha manifestado su aspiración es Fernando Benítez, quien fuera secretario de despacho en la gobernación de Miguel Raad

Alcaldía de CartagenaEn cambio la baraja de posibles aspirantes crece para la alcaldía de Cartagena. Hasta el momento figuran el propio exgobernador Miguel Raad, hermano de Elías, el vocero del Partido de la U en la Cámara, pero quien pide pista en el Partido Conservador; la concejala María del Socorro Bustamante, de Cambio Radical; Silvana Giaimo, ex viceministra de minas, uribista, y Luis Guillermo Otoya, quien no tiene padrino conocido

Pero uno que ha lanzado su aspiración e iría por firmas en un movimiento cívico, es el periodista y locutor deportivo Campo Elías Terán, con mucho reconocimiento ciudadano

Pero tanto en Bolívar como en Cartagena en el ajedrez político no ha saltado la ficha que se mueve en forma de L, como el caballo del juego. El Partido Liberal parece que saltará con nombres propios y puede dar la sorpresa

En Caldas: nueva coalición remplaza una vieja alianzaEn este departamento cafetero las mayorías electorales, al menos a nivel de las últimas elecciones, las tienen los senadores Luis Emilio Sierra, del conservatismo, y Mauricio Lizcano, del Partido de la U. Hay un acuerdo para que el candidato a la alcaldía de Manizales sea de Sierra, y el de la gobernación sea del partido de la U. Incluso expidieron un comunicado en ese sentido

La vieja coalición política que mantuvo su hegemonía durante 40 años en Caldas comenzó a perder terreno. El exsenador conservador Omar Yépez Alzate, dada su perdida de poder, es partidario de hacer alianzas con los dos movimientos para ambos cargos, aunque no se descarta la posibilidad de tener candidato propio

Y el sector liberal del fallecido Víctor Renán Barco tiene solo una representante a la Cámara y en las anteriores elecciones obtuvo cinco mil votos en Manizales y 53 mil en el departamento, de un recorrido histórico de electores de 150 mil. A este sector también lo afectó la detención del representante Ferney Tapasco, presidente del directorio y sucesor de Barco, procesado por parapolítica y por el caso del periodista Orlando Sierra

Expertos políticos consideran que ante la imagen negativa de la actual administración y la perdida de poder de la coalición de Yépez y Barco, el turno es para la nueva coalición de Sierra y el partido de la U. El candidato lo pone el senador Mauricio Lizcano

Alcaldía de ManizalesPara la capital de Caldas la baraja de candidatos a la alcaldía está compuesta, a estas alturas del 'chico', por José Fernando Mancera, quien aspira respaldado por firmas; el ingeniero Jorge Rojas, el odontólogo Ignacio Gómez, la concejal Paula Andrea Orozco, y Luis Adriana Moreno Marmolejo, del movimiento del senador Sierra

Ni el Partido Verde ni el Polo Democrático se han decido para alcaldía manizalita.