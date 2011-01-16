Zonas vedadas por amenaza de las bandas criminales

Según un reporte de cinco entidades encargadas de la lucha en contra de las bandas criminales emergentes, pese a que el número de estás organizaciones ilegales se redujo de 33 a siete, el número de personas vinculadas a las mismas aumentó en comparación con los años anteriores

Las cifras actualizadas a 2011 del Centro Integrado de Inteligencia Contra las Bandas Criminales Narcotraficantes señalan que en este momento su poder continúa vigente en 17 de los 20 departamentos en los que alcanzaron a consolidar su poder desde que fueron creadas la mayoría en el año 2006. Según el informe elaborado por la Policía, la Fiscalía, el Ejército, la Armada y el DAS, en el 2006 había en estas estructuras ilegales 4 mil personas y a la fecha hay 4 mil 154, pese a que han sido capturadas más de siete mil y más de mil han abandonado las armas. En este momento, el mayor poder lo concentran las bandas de ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’ y el Ejercito Popular Anticomunista

Durante los primero 16 días de este año han sido capturados en el departamento de Córdoba siete integrantes de las bandas criminales emergentes, según el reporte del Centro Integrado de Inteligencia Contra Bandas Criminales Narcotraficantes. Así mismo, 12 miembros de esos grupos armados ilegales han abandonado las armas en ese departamento, 11 de ellos pertenecientes a una cuadrilla de la banda de ‘Los Urabeños’ en el norte del departamento y uno más se entregó en el sur de Córdoba

Durante el mismo periodo de tiempo en ese departamento 31 personas han sido asesinadas por estas bandas

CORDOBALas bandas criminales, que hoy están en la mira del gobierno nacional, fueron las principales responsables d e las cerca de 600 muertes violentas ocurridas en Córdoba el año anterior y de la mayoría e las 31 que van en lo corrido de 2011

Las anteriores cifras señalan a Córdoba como una de las primeras regiones en estar sitiadas por los reductos de las autodefensas que se desmovilizaron, durante el pasado gobierno, pero que muchos de sus miembros han vuelto a delinquir

Si bien es cierto la violencia en Córdoba está prácticamente generalizada, la mayor presencia de las bandas criminales, entre las que se destacan ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’, están concentradas en regiones de Córdoba considerados claves para la producción o el tráfico de drogas ilícitas

Los índices de muertes violentas por municipio coinciden los sitios de mayor presencia de los grupos armados ilegales y son en su orden: Montelibano, Montería, Planetarica, Puerto Libertador y el Golfo de Morrosquillo (Lorica y San Antero) en límites con Sucre

Aún cuando las autoridades cuestionan el silencio, que consideran cómplice de la comunidad con relación a hechos ilícitos, para esta es la mayoría de las veces el simple ejercicio de sobrevivir ante la falta de una mayor presencia del Estado. NORTE DE SANTANDERNorte de Santander ha sufrido las diferentes acciones criminales de nueve grupos distintos que han dominado parte de este territorio fronterizo, entre ellos, los liderados por ‘Mancuzo’, ‘Macaco’, ‘Los Mellizos’, alias ‘Jabón’, ‘Los Rastrojos’, ‘Don Mario’, ‘Los Paisas’, ‘Los Combas’ y actualmente ‘los Urabeños’. Lo que significa, que después de la desmovilización del bloque Catatumbo en esta zona del país, el departamento ha tenido nueve jefes criminales que han dominado este territorio. De acuerdo a las informaciones suministradas, estas bandas han cambiado de manera constantes sus nombres de acuerdo a la persona que se designado para liderar. En donde aprovechando la ubicación geográfica de la región logran establecer contactos claves para la adquisición de armas, rutas para la exportación de droga, y comunicaciones con personajes de la vida política y social

La zona de mayor influencia es Cúcuta seguida de los municipios de los Patios y Villa del Rosario donde, según, el director de la fundación progresar, Wilfredo Cañizares, manifiesta que en estas poblaciones se concentran todos sus planes y acciones que en el 2010 dejaron a cerca de 300 personas asesinadas de manera violenta en la ciudad y el área metropolitana con arma de fuego en disputa por las rutas de control y comercialización de sustancias estupefacientes, hecho, que de acuerdo, a lo expresado en un informe por esta fundación la situación ya es de conocimiento de las autoridades de la región y de la Defensoría nacional del Pueblo. TOLIMABastante preocupadas se encuentran las autoridades en el Tolima por la presencia de bandas criminales en por lo menos siete municipios de esta región, entre esas cinco poblaciones de la zona norte entre las que se encuentran Villahermosa, Falan, Palocabildo, Casabianca y Herveo

El secretario de Gobierno en el Tolima, Raúl Caballero, indicó que los delincuentes entre los que se encontrarían algunos ex paramilitares están extorsionando a la comunidad y en algunas de esas localidades intimidando a la población con panfletos amenazantes para atentar contra sus vidas sino pagan los dineros exigidos

Sin embargo, en los municipios de Ibagué y Cajamarca también se presentan dificultades por la presencia de bandas criminales dedicadas a la extorsión de comerciantes y ganaderos según la denuncia de las administraciones municipales

ANTIOQUIA En el departamento de Antioquia las bandas criminales que se disputan el control territorial por cultivos ilícitos, minería ilegal y narcotráfico, son ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’ y ‘Los Paisas’

El comandante de la Policía Antioquia, Coronel Jorge Andrés Rodríguez Borbón, destacó que aunque hoy no hay sitios vedados para la fuerza pública, las zonas más golpeadas por la delincuencia son el norte entre los municipios de Yarumal, Valdivia, Puerto Valdivia y Santa Rosa de Osos, donde especialmente se concentran ‘Los Urabeños’

Igualmente otra subregión que reporta dificultades por el funcionar de las bandas criminales es la del Bajo Cauca Antioqueño, especialmente en Caucasia, Tarazá, Nechí y el Bagre

La ofensiva en contra de los miembros de estas organizaciones al margen de la ley, señalan que durante el año 2010 se hubiese logrado la captura de 450 integrantes de estos grupos delincuenciales

EJE CAFETEROEl comandante de la Octava Brigada del Ejército, coronel Edgar Emilio Ávila Doria, dijo que en el Eje Cafetero sólo el Magdalena Medio caldense ha sido objeto de la acción de las bandas criminales dedicadas exclusivamente el narcotráfico, pero que ya fueron desactivadas por los organismos de seguridad del Estado

Su área de operación llegó a incluir los municipios de La Dorada, Norcasia, Victoria, Samaná y Marquetalia, extendiéndose al territorio de Antioquia en jurisdicción de Argelia donde se han desarticulado estructuras de finanzas del narcotráfico y varias instalaciones, incluido un megalaboratorio que tenía capacidad para producir 6 toneladas de cocaína al mes. En Risaralda y Quindío no hay presencia comprobada de las denominadas Bacrim, insistió el oficial, quien dijo que conjuntamente con otras unidades militares se han acordado acciones para no dejar ni un sólo espacio de territorio a disposición de estos grupos, compuestos por miembros de las AUC que no se desmovilizaron o que habiéndolo hecho decidieron volver a las actividades ilegales

VALLE DEL CAUCA Y NARIÑO La banda de ‘Los Rastrojos’, aparente vencedora de la guerra que durante varios años sostuvieron los capos del narcotráfico Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, hoy extraditado, y Wilber Varela , alias ‘Jabón’, asesinado en Venezuela, es la banda criminal que más terror siembra en el suroccidente colombiano

Y su poderío está al servicio como brazo armado, según la policía nacional, de la organización de los hermanos Calle Serna conocidos como ‘Los Comba’ y que asumieron el control de los carteles que ‘Don Diego’ y ‘Jabón’ tuvieron en su momento

Es claro que su operación de defensa de los corredores para el transporte de cargamentos de droga es de gran incidencia en los fenómenos de violencia en la costa pacifica de los departamentos de Valle, Cauca y especialmente Nariño

Para el comandante encargado de la policía de Cali, Coronel Wilson Barón, aunque no se conoce de sus actividades de narcotráfico en forma directa en la capital del Valle, su presencia esta marcada por varios fenómenos de violencia

Uno de ellos son las vendettas que se trasladan a Cali cuando se cobran deudas, se cumplen retaliaciones o se despojan de propiedades a sus rivales, utilizando para ellos ataques sicariales de personas provenientes del sur del país o subcontratan a oficinas de cobro que operan en el oriente de la capital del Valle. Otro fenómeno que se vive en Cali, como reflejo del accionar de una banda criminal como la de Los Rastrojos, es el reclutamiento de menores de edad y jóvenes, que también se cumple en Buenaventura y algunas poblaciones del norte del Valle

En la última semana la policía capturó a José Marlon Angulo Rodríguez, alias el “azul” de 30 años, natural de Barbacoas Nariño, quien se ocultaba en un barrio del populoso Distrito de Aguablanca que aglutina las comunas orientales de Cali y donde contactaba menores para engrosar las filas de Los Rastrojos, informó el coronel Barón, encargado de la comandancia de la policía de Cali

Lo cierto es que el accionar de Los Rastrojos es claro para las autoridades en poblaciones costeras de Nariño, tales como Tumaco, Barbacoas, El Charco , así como en otras poblaciones con influencia en el llamado Cañón de Garrapatas, en limites entre Valle y Chocó, donde alguna vez reinó el desaparecido cartel del norte del Valle

ATLÁNTICOEn el departamento del Atlántico operan las redes delincuenciales al servicio de las bandas criminales de los ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Paisas’, asentadas en los sectores que son utilizados como zonas de tránsito de drogas

Según las autoridades, los barrios comprendidos entre las Flores y aquellos aledaños al Río Magdalena son territorios utilizados por los delincuentes para apoderarse del negocio que se conoce comúnmente como el microtráfico y que fue liderado en sus comienzos por ‘Lito Quiñones’

Desde allí se extiende toda una red delincuencial que trabaja en el expendio de drogas en ollas ubicadas en los barrios Rebolo, la Chinita, Los Olivos, Barranquillita, barrio Centro, El Bosque, 7 de Abril, La Luz, y San Roque

La otra zona de influencia de las Bacrim es el área metropolitana de Barranquilla, especialmente el municipio de Soledad, donde el enfrentamiento de estos grupos delincuenciales ha disparado la tasa de criminalidad en un 73 por ciento

Allí están identificadas zonas como el barrio la Central, la ciudadela Metropolitana, Costa Hermosa, Cachimbero y Villa Muvdi

Detrás de estas bandas están sujetos identificados con los alias del “Cobra”, “JP” y “JJ”, quienes son señalados de liderar las redes delincuenciales dedicadas al homicidio selectivo, la extorsión, el control del microtráfico y al cuidado de las rutas del narcotráfico hacia el exterior

BOLÍVAR‘Rastrojos’, ‘Paisas’ y ‘Urabeños’ son las bandas delincuenciales que operan actualmente en Cartagena. Las autoridades en la capital de Bolívar aseguran que los ‘Rastrojos’ están diezmados, gracias a las capturas que han acertado las fuerzas de seguridad del Estado, aunque también reconocen que hay 12 barrios de la ciudad en los cuales han detectado la operación de estos grupos al margen de la ley

En los últimos 24 meses en el Corralito de Piedra se han capturado 142 miembros de estas bandas emergentes, por colaboración de la ciudadanía e interceptación de llamadas. Sin embargo, la guerra entre estas bandas criminales ‘Paisas’ y ‘Urabeños’ por el control de microtráfico de estupefacientes, cobro de extorsiones y ajustes de cuentas en la ciudad han hecho que este sector delincuencial deje ya varias decenas de muertos en La Heroica. Uno de los lugares más afectados por estos criminales en Cartagena es el Mercado de Bazurto, donde los comerciantes se quejan de las excesivas extorsiones. Hace cinco días dos comerciantes de plátanos fueron baleados en es la central de abastos, quienes se salvaron milagrosamente. Lo que más les preocupa a la Policía Metropolitana de Cartagena y a los agentes de investigación criminal es que en la ciudad hay varios grupos sicariales al servicio de la banda ‘Los Paísas’, diversificando el accionar delincuencial

Mientras tanto en el departamento, el grupo de más influencia es el de ‘Los Urabeños’, en el sur de Bolívar. Pero, la Policía ha capturado a más de cien de estos hombres alzados en armas. Las recompensas que se han dado por la información de estos sujetos supera los 77 millones de pesos. ‘Los Paisas’ quisieron entrar al Carmen de Bolívar, pero de allí fueron desterrados por las autoridades y la misma población civil. En cuanto a ‘Los Rastrojos’, son pocos los reductos que quedan en este departamento, según las fuentes oficiales. En total en Cartagena y el departamento de Bolívar han sido capturados 242 integrantes de estas organizaciones delincuenciales

GUAJIRAEn el caso del departamento de la Guajira las autoridades han identificado la banda de alias "Pablo", quien a pesar de haber sido capturado, lidera una red de delincuencia en la Alta Guajira. Otra de las bandas que tiene influencia en esta zona del país son ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ que se dedican a las extorsiones de comerciantes en Maicao.