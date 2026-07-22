Ejército restableció conexión entre zonas rurales de Fresno y Mariquita en Tolima.

Después de cuatro años de dificultades para movilizarse, transportar productos agrícolas y acceder a servicios esenciales, los habitantes de las zonas rurales de Fresno y Mariquita vuelven a contar con una conexión.

La obra, desarrollada mediante un trabajo articulado entre la Alcaldía de Fresno, la Gobernación del Tolima, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y el Ejército Nacional, permitió restablecer un corredor estratégico para la movilidad de las comunidades y el desarrollo económico de la región.

En menos de 14 días, los Ingenieros Militares realizaron el ensamblaje e instalación de una estructura tipo 3S-bridge de 24,38 metros de longitud, en configuración doble simple reforzado uno, devolviendo la conectividad entre las veredas Piedra Grande, Guineal, Remolino, Arrayán y Yarima, en Fresno, y las veredas El Hatillo, Camelias y Las Marías, en Mariquita.

“Esta intervención cobra especial relevancia al beneficiar una de las zonas agrícolas más productivas del norte del Tolima, donde se concentra cerca del 85 % de la producción agropecuaria regional, representada principalmente en cultivos de café, aguacate, plátano, cacao y guanábana. Con la habilitación de este paso, los campesinos podrán transportar sus cosechas de manera segura, reducir costos y disminuir significativamente los tiempos de desplazamiento”,dice el Ejército.

El alcalde de Fresno, Carlos Enrique Quiroga Calderón, destacó que la obra tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las familias rurales y en el fortalecimiento de la economía local.

«Esta infraestructura significa esperanza, desarrollo y progreso para toda la región. No solo mejora la movilidad, también facilita el acceso de los estudiantes a sus instituciones educativas y garantiza que nuestros agricultores puedan transportar sus productos de manera segura. Es un proyecto que impulsa el crecimiento de todo el territorio», afirmó.