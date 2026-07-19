Tropas del Ejército frustran atentado terrorista en el departamento del Cesar
Presuntos miembros del ELN habrían dejado abandonado un vehículo con 14 medios de lanzamiento para atacar una unidad militar en el corregimiento La Mata.
Tropas del Ejército frustran atentado terrorista. Presuntos integrantes del ELN dejaron abandonado un vehículo con 14 medios de lanzamiento para atacar una unidad militar en el corregimiento La Mata, municipio La Gloria, Cesar.
Grupos especializados realizaron la activación controlada del artefacto evitando el riesgo para la población civil y el personal militar.
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Cristina Navarro
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