La historia del soldado que evitó la muerte de cuatro niños víctimas de una mina antipersonal

Mientras miles de colombianos observan el desfile militar del 20 de Julio en Bogotá, uno de los uniformados que marchó lleva consigo una historia que pocos conocen.

Se trata del soldado profesional Duberney Moreno Loaiza, quien logró mantener con vida a cuatro niños que resultaron gravemente heridos tras la explosión de una mina antipersonal en una zona rural del municipio de Olaya Herrera, Nariño.

La emergencia ocurrió cuando los menores jugaban fútbol y activaron un artefacto explosivo. Tras recibir la alerta, Moreno, integrante de la Compañía de Búsqueda y Rescate Aéreo del Batallón de Operaciones Especiales de Aviación (BAOEA), fue desplegado en un helicóptero HUEY II para realizar una evacuación aeromédica.

Al llegar al lugar, los cuatro niños presentaban heridas de consideración, aunque aún conservaban signos vitales. Durante el vuelo hacia el centro asistencial, el militar convirtió la aeronave en una sala de urgencias improvisada, donde controló hemorragias, limpió heridas, suministró oxígeno y monitoreó permanentemente el estado de los menores para estabilizarlos.

Moreno asegura que una de las imágenes que más lo marcó fue la de un niño con una esquirla incrustada en una pierna. “Lo que más conmueve es que son menores de edad. Ellos no tienen nada que ver con el conflicto y aun así terminan siendo las víctimas”, recordó.

El soldado ingresó al Ejército Nacional hace nueve años y desde entonces ha participado en más de 50 evacuaciones aeromédicas, contribuyendo a salvar la vida de más de un centenar de personas.

Afirmó que la mayor satisfacción de su carrera no está en las cifras, sino en haber podido ayudar a quienes más lo necesitaban en momentos críticos.

Si hoy pudiera reencontrarse con aquellos cuatro niños y sus familias, dice que no hablaría de la operación ni del riesgo que asumió, sino que les transmitiría un mensaje de esperanza y fortaleza, agradecido por haber podido estar en el lugar y el momento indicados.

Este 20 de Julio, mientras desfilaba junto a cientos de soldados por las calles de Bogotá, muchos vieron únicamente a un uniformado más. Sin embargo, detrás de ese paso firme están las manos que, en pleno vuelo, hicieron todo lo posible para que cuatro niños víctimas de una mina antipersonal pudieran seguir con vida.