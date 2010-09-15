Un mal tocayo afectó el buen nombre de Jorge Briceño Suárez

Ante la Corte Constitucional tuvo que recurrir Jorge Briceño Suárez, un ciudadano de 57 años, para que se defendiera su derecho al buen nombre, pues ha sido identificado por los organismos de seguridad e investigación como alias el “Mono jojoy” considerado como el jefe militar de las FARC

Jorge Briceño Suárez, el ciudadano tutelante que reside en Santa Marta, tiene 4 condenas a 130 años de cárcel, 40 anotaciones entre medidas de aseguramiento y llamados a juicio, además de que ha sido arrestado, y todo por que su número de cédula esta cargado y relacionado con alias el “Mono Jojoy”, miembro de las FARC

La Corte encontró que el CTI hizo en el año 2003 un estudio en el que la verdadera identidad del guerrillero es la de Luis Suarez, con cedula de ciudadanía 17.7708.519, y pese a esto no se aclaro la situación del ciudadano

Ante esta situación, la Corte Constitucional le ordena a la Fiscalía, al DAS, a la Procuraduria, al Consejo Superior de la Judicatura establecer la identidad real de alias el "Mono Jojoy" y comunicarla a todas las entidades del Estado para que se excluya al tutelante, Jorge Briceño Suárez, con su cedula de los procesos que existen en su contra

La Corte considera que en este caso fueron vulnerados los derechos al buen nombre, a la dignidad humana, y la igualdad del tutelante por que dejo sin piso los fallos del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia que declararon improcedente la tutela, ya que consideraron que Jorge Briceño tenia otros mecanismos distintos para hacer valer sus derechos

Ante esta situación la Corte señala que es excesivamente proporcionado y oneroso para el demandante remitirlo a todas y cada una de las dependencias para corregir cada uno de los procesos