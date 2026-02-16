Condenan a alias ‘Víctor’, testigo clave en juicio contra Álvaro Uribe, por falso testimonio

El abogado Andrés Felipe Caballero reveló tres cartas del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, en las que se retracta de testimonios que dio a la justicia. Foto: Colprensa - Camila Díaz( Thot )

Justicia

El juez segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Manizales condenó a 72 meses, es decir, 6 años de prisión, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, uno de los principales testigos de la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el juicio que se adelantó el año pasado.

La Fiscalía logró probar que alias ‘Víctor’ declaró falsamente en el juicio contra el exalcalde de La Merced (Caldas), Jonathan Manuel Vásquez.

