Condenan a alias ‘Víctor’, testigo clave en juicio contra Álvaro Uribe, por falso testimonio
El exparamilitar fue sentenciado a 72 meses de prisión. El fallo podrá ser apelado.
Justicia
El juez segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Manizales condenó a 72 meses, es decir, 6 años de prisión, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, uno de los principales testigos de la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el juicio que se adelantó el año pasado.
La Fiscalía logró probar que alias ‘Víctor’ declaró falsamente en el juicio contra el exalcalde de La Merced (Caldas), Jonathan Manuel Vásquez.
En desarrollo...
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...