Patricia Salamanca es la nueva presidenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Justicia

La magistrada Patricia Salamanca Gallo fue elegida como la nueva presidenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el periodo 2026.

Cuenta con 29 años de experiencia en la Rama Judicial y con una amplia trayectoria académica. Es abogada de la Universidad Nacional y tiene varias especializaciones en Derecho Probatorio, Derecho Público y Derecho Administrativo.

“La magistrada Patricia Salamanca Gallo asume la presidencia con el compromiso de optimizar la gestión y mejorar la atención al usuario a través de herramientas tecnológicas que agilicen el acceso a la justicia”, señaló la corporación a través de la cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).

Salamanca Gallo reemplazará en el cargo a Carmen Amparo Ponce, quien también se destacó en el cargo.

Entre las metas propuestas para el alto tribunal en este nuevo periodo se encuentra la modernización de la administración de justicia, aprovechando las herramientas tecnológicas.

“Su liderazgo se refleja en la capacidad para fortalecer equipos de trabajo, estimular el desarrollo de talentos y encauzar el esfuerzo colectivo para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Complementa esta experiencia con estudios en inteligencia artificial generativa, técnicas de prompting y derecho, lo que le permite integrar innovación y conocimiento avanzado en la administración de justicia”, expresó la corporación.

La magistrada Salamanca Gallo es reconocida por su compromiso con la independencia judicial y con la recta impartición de justicia.