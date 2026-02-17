Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 16:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Fiscalía abrió noticia criminal por muerte de Cristhian Martín en Gachancipá (Cundinamarca)

Agentes de policía judicial adelantan los actos urgentes para encontrar alguna hipótesis que permita esclarecer las condiciones en las que se presentó el fallecimiento.

Bogotá, 22 de noviembre de 2018. Fachada del Bunker De La Fiscalia (Colprensa ? Álvaro Tavera). / Álvaro Tavera

Bogotá, 22 de noviembre de 2018. Fachada del Bunker De La Fiscalia (Colprensa ? Álvaro Tavera). / Álvaro Tavera

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar la muerte de Cristian Martín, de 16 años, cuyo cadáver fue hallado en la zona rural del municipio de Gachancipá (Cundinamarca).

Lea además: Juez ordenó borrar investigación periodística sobre el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar

Agentes de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan los actos urgentes para avanzar en la indagación por la muerte del estudiante de primer semestre de la Universidad de El Bosque.

Se está adelantando la inspección técnica del cadáver, al igual que se están recolectando los videos de las cámaras de seguridad en los lugares por donde se movilizó el joven tras salir de su residencia a las 4:40 de la mañana del pasado lunes 16 de febrero.

Igualmente, se están recopilando los testimonios de compañeros de la Universidad, familiares y amigos.

Vea también esta noticia judicial: Condenan a agente del Esmad por lesión que provocó la pérdida del ojo derecho a una mujer

Cristhian Martín, era un destacado estudiante del programa de Matemáticas y Ciencias de Datos de la Universidad de El Bosque, estaba becado por su alto desempeño académico y pertenecía a ‘Jóvenes a la E’, programa distrital para apoyar a los mejores estudiantes.

  • Fiscalía General de la Nación
Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir