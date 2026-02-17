Fiscalía abrió noticia criminal por muerte de Cristhian Martín en Gachancipá (Cundinamarca)

Bogotá, 22 de noviembre de 2018. Fachada del Bunker De La Fiscalia (Colprensa ? Álvaro Tavera). / Álvaro Tavera

Justicia

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar la muerte de Cristian Martín, de 16 años, cuyo cadáver fue hallado en la zona rural del municipio de Gachancipá (Cundinamarca).

Agentes de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan los actos urgentes para avanzar en la indagación por la muerte del estudiante de primer semestre de la Universidad de El Bosque.

Se está adelantando la inspección técnica del cadáver, al igual que se están recolectando los videos de las cámaras de seguridad en los lugares por donde se movilizó el joven tras salir de su residencia a las 4:40 de la mañana del pasado lunes 16 de febrero.

Igualmente, se están recopilando los testimonios de compañeros de la Universidad, familiares y amigos.

Cristhian Martín, era un destacado estudiante del programa de Matemáticas y Ciencias de Datos de la Universidad de El Bosque, estaba becado por su alto desempeño académico y pertenecía a ‘Jóvenes a la E’, programa distrital para apoyar a los mejores estudiantes.