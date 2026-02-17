A la cárcel, tres presuntos integrantes de ‘Los J’ que habrían asesinado a líder social en Cúcuta

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘Los J’, que, al parecer, estarían relacionados con la planeación y ejecución del atentado contra el defensor de derechos humanos Fabio Álex Ortega Acero, ocurrido el 19 de diciembre de 2024, en Cúcuta (Norte de Santander).

Se trata de Jairo Andrés Miranda Ramírez, Brayan Stiven Rolón Borges y Johan Hernán Martínez Romero.

El veedor ciudadano se encontraba en compañía de su esquema de seguridad cuando fue interceptado por dos personas, entre ellas un menor de edad, que sin mediar palabra lo atacaron con un arma de fuego.

En medio del intercambio de disparos también murió el adolescente.

“Las evidencias dan cuenta de que Miranda Ramírez, conocido como ‘J’, sería el cabecilla de la estructura ilegal y habría ordenado el crimen por la labor comunitaria que ejercía el veedor. En ese sentido, es señalado de ordenar seguimientos para identificar las rutinas y condiciones de seguridad del defensor de derechos humanos, tarea que presuntamente desarrolló Rolón Borges, alias Drone”, señaló la Fiscalía.

En la investigación se identificó el supuesto papel que habría cumplido Johan Hernán Martínez Romero en la ejecución del crimen. Según el ente acusador, se habría encargado de coordinar y recopilar información sobre los desplazamientos y el esquema de protección del veedor ciudadano.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) les imputó, de acuerdo con su eventual responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir; uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.