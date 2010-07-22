Temporada invernal deja más de 270 mil damnificados en el país

El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, alertó a los Comités Regionales y Locales de Prevención y Atención de Desastres y a las autoridades locales de las regiones Caribe y Andina, para que mantengan activos sus planes de contingencia y emergencia, ante el posible incremento de las lluvias. Luz Amanda Pulida, directora de Gestión del Riesgo, señaló que en estas dos regiones existe la posibilidad de un aumento de las lluvias, que podrían afectar directamente el nivel de los ríos y por ende a la población ribereña que se afectaría con nuevas inundaciones. "El IDEAM ha dicho que pueden presentarse nuevas lluvias que pueden seguir subiendo el nivel de los ríos Magdalena, Cauca y Chicamocha, lo cual afecta las zonas ribereñas", indicó la funcionaria. De otra parte recomendó para la Región Caribe, prestar especial atención a poblaciones ubicadas en la cuenca baja del río Magdalena, donde ya han sido superadas las cotas de desbordamiento. "Se aconseja mantener bajo vigilancia municipios como San Felipe en Bolívar, Mompóx y Belén en la Ciénaga de Zapatosa en el Magdalena, Magangüé en Bolívar, Hatillo de Loba en Bolívar, donde el río Magdalena esta a punto de superar las cotas críticas y puede ocasionar inundaciones lentas y encharcamientos", precisó la funcionaria. Igualmente indicó que en la Región Andina, ante los niveles críticos superiores a la cota de inundación del rió Cauca, se recomienda prestar atención en municipios como Caucasia en el departamento de Antioquia, Achí y Pinillos en Bolívar y Nechí en Antioquia, al igual que en La Mojana Sucreña, donde la ruptura de un dique en el corregimiento de Santa Anita podría desencadenar nuevas crecidas lentas. En el departamento de Boyacá, a causa de niveles altos que superan las cotas críticas de desbordamiento en el río Chicamocha, se han registrado inundaciones lentas en importantes zonas urbanas y rurales de los municipios de Paipa, Nobsa, Duitama, Tuta, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Sogamoso, Firavitoba. De otra parte la Dirección de Gestión de Riesgo, informó que hasta el momento 279 mil 674 personas han resultado afectadas como consecuencia de la primera temporada de lluvias del año, que ha causado daños en 27 departamentos del país

“El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres nos ha reportado afectación en 278 municipios, que se traduce en más de 59 mil familias perjudicadas, 58 personas muertas, 121 heridos y 8 desaparecidos”, sostuvo el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. De igual forma, indicó que 371 viviendas fueron destruidas por inundaciones y deslizamientos, mientras 53 mil más resultaron averiadas