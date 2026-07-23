Resultados Lotería del Valle, Manizales, Meta y Baloto HOY 22 de julio 2026: último sorteo y premios

La Lotería del Valle realiza su sorteo todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta. Es importante destacar que, si el día cae festivo, se moverá al siguiente día hábil.

Puede ver el resultado de esta lotería en transmisión en vivo por el YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería del Valle HOY 22 de julio de 2026

Este 22 de julio de 2026 se jugó el sorteo 4858 de la Lotería del Valle por un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

Resultados Lotería del Meta HOY 22 de julio de 2026

La Lotería del Meta tiene su sorteo todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Valle del Cauca. Es importante resaltar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil. Puede ver sus resultados en transmisión en vivo por YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Este 22 de julio de 2026 se jugó la Lotería del Meta por un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

Resultados Lotería de Manizales HOY 22 de julio de 2026

La Lotería de Manizales realiza su sorteo todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle del Cauca. Esta lotería y sus resultados se pueden conocer por la transmisión en vivo por el YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Este 22 de julio de 2026 se jugó el sorteo 4965 de la Lotería de Manizales por un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

Resultados de Baloto hoy 22 de julio de 2026

El Baloto se juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede ver sus resultados por el Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos, pero si lo hace con revancha su valor es de $9.000.

Este 22 de julio de 2026 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

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