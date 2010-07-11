Miseria y desplazamiento en Soacha: una bomba de tiempo

Por: Yarid Montaña y Leonardo Sierra La falta de oportunidades, la existencia de enormes asentamientos y la crítica situación de pobreza que viven cerca de 35 mil familias desplazadas en Soacha, están haciendo de este municipio cercano a Bogotá, una verdadera 'bomba de tiempo"

Caracol Radio conoció cifras preocupantes que revelan la radiografía de la miseria en Soacha. Se estima que el 80 por ciento de la población que habita en Soacha es pobre. La mayoría de estas personas viven en la Comuna Cuatro de Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre, la comuna número uno en inmediaciones de Santa Ana, Altos de la Florida y la Cristalina. El alcalde de Soacha José Ernesto Martínez, dijo que muchas de estas familias no tienen oportunidades de empleo por falta de industrias en esa zona del departamento y otras, enfrentan serias dificultades económicas para transportarse hasta la capital

" Más del 50 por ciento de la población que tiene relación laboral en Bogotá, gasta más de 5 mil pesos diarios en transporte. Esto requiere de una solución inmediata en términos de la agilización de transmilenio y la ejecuacuón de la Obra de Soacha Cable, que busque ahorrar costos, tiempos y que mejoren la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de este municipio que trabajan en Bogotá", dijo el Alcalde

Este panorama empeora ante la permanente llegada de desplazados a ese municipio el más poblado de Cundinamarca con un total de 410 mil habitantes, de cuerdo con las cifras del último censo

Según el Personero de Soacha, Fernando Escobar, entre 12 y 15 familias llegan diariamente a esa localidad cercana a Bogotá, agudizando el problema de miseria

Acnur, una de las ocho agencias internacionales que participan en la atención a personas de escasos recursos, trabaja con el Fondo de Seguridad Humana de Naciones Unidos para desarrollar un proyecto por 5 mil millones de pesos, para ayudar a la población más pobre

El Vocero de Acnur en Colombia, Gustavo Valdiviero, dijo que se apuesta por el fortalecimeinto de una política local, en atención a los niños, los adultos mayores, a las mujeres que en su mayoría son cabeza de familia y oportunidades para los jóvenes

Pero a pesar del esfuerzo de las autoridades por solucionar los problemas de pobreza y desplazamiento en Soacha, se siguen conociendo historias como la de Doña Nelly Márquez, una desplazada de Arauca que llegó a Soacha, buscando mejores condiciones de vida para ella y para su familia. Las principales víctimas de la pobreza y del desplazamiento en Soacha son mujeres y niños que han tenido que soportar el asesinato de sus padres y esposos a manos de grupos al margen de la ley y que llegan, principalmente, de la Costa Pacífica, los Llanos Orientales y el departamento del Tolima