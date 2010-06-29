Conformación del Congreso se conocerá el 9 de julio

A solo once días de instalarse un nuevo periodo constitucional del Congreso se podría conocer la conformación definitiva de las cámaras legislativas que eligieron los colombianos el pasado 14 de marzo

Adelina Covo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que el organismo se propone entregar el viernes 9 de julio los resultados definitivos, tras resolver centenares de reclamaciones de los candidatos a través de apoderados

Dijo que en muchos casos las reclamaciones obedecen a presuntas irregularidades, tanto en Cámara como en Senado, por lo que inicialmente deben resolver regionalmente cada una de las situaciones

Precisamente este martes el CNE debe resolver tres reclamaciones sobre candidatos que habrían resultado elegidos en el departamento del Magdalena y que estarían inhabilitados por supuestas violaciones al régimen de incompatibilidades, mientras que se ratificará que un elegido a la Cámara por Atlántico no podrá recibir su credencial por haber sido condenado por narcotráfico

Adelina Covo señaló que los casos de Senado aún no resueltos corresponden a por lo menos 10 departamentos, entre los cuales están Huila, Valle, Nariño, Casanare, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Atlántico y Bolívar, entre otros

"El Consejo ha estado sesionando incluso los domingos, excepto el pasado por ser Día del Padre, pero esperamos que el viernes hayamos resuelto todos los casos y proclamar definitivamente los nombres de los 102 senadores, los 166 representantes y los miembros del Parlamento Andino por Colombia", dijo Covo

Señaló que preocupa que se interpongan recursos que pueden parecer dilatorios, pero que el CNE entiende que son legales y que los candidatos tienen pleno derecho a utilizarlos