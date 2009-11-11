Más colombianos entran a la “Lista Clinton”

ACTUALIZACIÓN NOTICIA

De acuerdo con el documento Federal Register (Vol. 79, No. 122 del 25 de junio de 2014) de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, allegado a este medio de comunicación, se informa que Marco José Fernández Montero fue excluido y retirado oficialmente de la Lista de Personas Bloqueadas y Designados Especiales (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - SDN List).

La medida de desbloqueo tiene efectos jurídicos y administrativos desde el 19 de junio de 2014, fecha en la que cesaron todas las restricciones financieras y operativas asociadas a dicha designación.

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió incluir a 14 individuos y 25 compañías de Colombia, España y las Antillas Holandesas en la lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Señalados, más conocida como “Lista Clinton” por lavar activos para Gilberto Rodríguez Orejuela

Según las autoridades e investigadores de los Estados Unidos, una red liderada por Hernando Mejía Uribe, se encargó de encubrir y ocultar los activos que no fueron identificados previamente por los Rodríguez Orejuela en el acuerdo que alcanzaron con la justicia de Estados Unidos en septiembre de 2006

Las siguientes personas han sido agregados a la “Lista Clinton”:Prisciliano Enrique Álvarez Ramos, c/o Prefabricados y Agregados de Colombia Ltda., Cartagena, Colombia; Jairo Iván Avendaño Múnera, Carrera 52 No. 41-81, Edificio El Polo, Medellín, Colombia; Luis Gonzalo Baena Cárdenas, c/o Banca de Inversión y Mercado de Capitales S.A., Cali, Colombia; Luis Santiago Barriga Fayad, c/o Euromar Caribe S.A., Cartagena, Colombia; María Emma Botero Aristizábal, c/o Euromar Caribe S.A., Cartagena, Colombia y otras empresas en Colombia

Inmaculada Díaz Chacón, c/o Euromar Caribe S.A., Cartagena, Colombia; Marco José Fernández Montero, c/o Inversiones El Progreso S.A., Cartagena, Colombia; y otras empresas en Colombia y España

Alfredo Fernández Viejo, c/o Inversiones El Progreso S.A., Cartagena, Colombia

Luis Carlos Gamboa Morales, c/o Gamboa y Gamboa Ltda., Bogotá, Colombia; Jacqueline Losada Dussán c/o Euromar Caribe S.A., Cartagena, Colombia; Hernando Mejía Uribe, Euromar Caribe S.A., Cartagena, Colombia; y otras compañías en Colombia

Sixto Parra Millares, c/o Inversiones El Progreso S.A., Cartagena, Colombia; Laureano Ramos Rodríguez, c/o Inversiones El Progreso S.A., Cartagena, Colombia; y otras en el país el exterior

Bertel Anaya, Clara Julia, c/o Prefabricados y Agregados de Colombia Ltda., Cartagena, Colombia; Las siguientes empresas han sido agregadas a la “Lista Clinton”, por considerarlas Traficantes de Narcóticos Especialmente Señalados (SDNT)Arawak Holding B.V., Locatellikade 1 Parnassustrn, Amsterdam 1076 AZ, Netherlands; P.O. Box 87459, Amsterdam 1080 JL, Netherlands; Tax ID No. Haarlem 34288894 (Netherlands) Áuriga Interlexus S.L., Calle Marques Del Duero, 76 (PLT 3C), San Pedro De Alcántara, Marbella, Málaga 29670, España; C.I.F. B-64252703 (España) Banca de Inversión y Mercado de Capitales S.A. (alias Bimerc S.A.), Avenida 6N No. 17-92 Oficina 802, Cali, Colombia; NIT # 800238316-7 (Colombia) Bienes y Valores B y V S.A. (alias B y V S.A.), Calle 100 No. 8A-49, Trr. B, Oficina 505, Bogotá, Colombia; NIT # 900058166-9 (Colombia) Colombia Real State Development B.V., Locatellikade 1 Parnassustrn, Amsterdam 1076 AZ, Netherlands; P.O. Box 87459, Amsterdam 1080 JL, Netherlands; Tax ID No. Haarlem 34288890 (Netherlands) Comercializadora Internacional Asfaltos y Agregados La Cascajera S.A. (alias A Y A La Cascajera S.A.), Calle 100 No. 8A-49, Trr. B, Oficina 505, Bogotá, Colombia; NIT # 900155202-1 (Colombia) Euromar Caribe S.A., Calle 7 No. 6-95, Edificio Marlin, Apto. 4A, Cartagena, Colombia; Carrera 3 No. 8-38, Cartagena, Colombia; NIT # 806008708-6 (Colombia) [Sdnt]Gamboa y Gamboa Ltda., Carrera 9 No. 70A-35 P. 7, Bogotá, Colombia; NIT # 800013236-1 (Colombia) General de Obras y Alquileres S.A. (alias GOYASA), 9 Calle Juan Ramon Jimenez, Marbella, Málaga 29601, España; Urbanizacion Puente Romano Fase II Local 37-38, Marbella, Málaga 29602, España; Calle Castillo De Ponferrada 56 Villafranca Del Castillo, Madrid 28692, España; Calle Castillo De Ponferrada 54 Villanueva De La Canada, Madrid 28692, España; Co. Cruz No. 5, Madrid 28023, España; Calle Pere De Lluna 17, Reus, Tarragona 43204, España; Calle Coso 98-100, Zaragoza, Zaragoza 50001, España; C.I.F. A-81847204 (España) Gestión de Administraciones SIP S.L., Avenida Miramar No. 17 Portal 2 7 F, Fuengirola, Málaga 29640, España; C.I.F. B-92255363 (España) [Hormac Planning S.L., Calle Marques Del Duero, 76 - Plt 3C, San Pedro De Alcántara, Marbella, Málaga 29670, España; C.I.F. B-64472756 (España) Ingeniería Técnica en Comunicaciones Ltda. (alias Intencom), Carrera 4 No. 26-33, Local 102, Cali, Colombia Inversiones El Progreso S.A. (alias “I.P. S.A.”), Carrera 3 No. 8-38 Ofc. 1, Cartagena, Colombia; Carrera 4 No. 8-41, Cartagena, Colombia; Olaya Herrera Carrera 68 No. 32B-45, Cartagena, Colombia; NIT # 806006517-7 (Colombia) Inversiones Lamarc S.A., Carrera 3 No. 8-38, Cartagena, Colombia; Carrera 4a No. 8-41, Cartagena, Colombia; NIT # 900162108-6 (Colombia) Laureano Ramos Gabinete Técnico S.L., Calle Inca 5 Portal 1 Bloque IV 2 D, Fuengirola, Málaga 29640, España; C.I.F. B-92219831 (España) Patrimonio de Gestión y Administración SIP S.L., Avenida Jesús Santos Rein Edificio Ofisol 4 1 A, Fuengirola, Málaga 29640, España; C.I.F. B-92255389 (España) Prefabricados y Agregados de Colombia Ltda. (alias Prefagrecol Ltda.), La Cordialidad Transversal 54 No. 31I-150, Cartagena, Colombia; La Carolina Urbanización Carrera 86 No. 35-103, Cartagena, Colombia; Mamonal-Gambote Via Aguasprieta, Cartagena, Colombia; NIT # 900171299-2 (Colombia) Proyecto Empresarial Costa Arena S.L., Urbanización Puente Romano Fase II Local Bajo 37-38, Marbella, Málaga 29602, España; C.I.F. B-92506872 (España) Quántica Project S.L., Calle Marques Del Duero, 76 - PLT 3C, San Pedro De Alcántara, Marbella, Málaga 29670, España; C.I.F. B-64472814 (España) Servicios de Control Integral de Obras S.L. (alias SIP Project Management), Parque Tecnológico Andalucia Centro De Empresas P-7 Avenida Juan López P 17, Campanillas, Málaga 29590, España; Calle Marie Curie Edificio I+D 11 No. 4 Planta 1a Oficina D-9 Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas, Málaga 29590, España; C.I.F. B-92174689 (España) Servicios de Control Integral de Obras S.L. SIP Sucursal Cartagena, Carrera 3 No. 8-38, Cartagena, Colombia; Carrera 4 No. 8-41, Cartagena, Colombia; NIT # 900106267-0 (Colombia)Servicios de Control Integral Facilities Management S.L., Calle Marie Curie Edificio I+D 11 No. 4 Planta 1a Oficina D-9 Parque Tecnológico De Andalucía, Campanillas, Málaga 29590, España; C.I.F. B-92649276 (España) SIP Consultancy Services S.L., Calle Marie Curie Edificio I+D 11 No. 4 Planta 1a Oficina D-9 Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas, Málaga 29590, España; C.I.F. B-92725514 (España)Tracking Inovations S.L., Calle Marques Del Duero 76-3C San Pedro De Alcántara, Marbella, Málaga 29670, España; C.I.F. B-63971360 (España) Under Par Real State S.L., Calle Marques Del Duero 76-3C San Pedro De Alcántara, Marbella, Málaga 29670, España; C.I.F. B-92678473 (España)