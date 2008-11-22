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09 jul 2026 Actualizado 10:28

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Ciencia y medio ambiente

En emergencia la mojana sucreña por el invierno

Muy delicada es la emergencia que se registra en la región de la Mojana en el departamento de Sucre como consecuencia del fuerte invierno que azota a esta región del país.

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Muy delicada es la emergencia que se registra en la región de la Mojana en el departamento de Sucre como consecuencia del fuerte invierno que azota a esta región del país. La situación más complicada se registra en el municipio de Sucre, donde las autoridades locales reportan más de 6200 familias damnificadas, Pedro Sampayo jefe de prevención de desastres del municipio dijo que en algunas poblaciones las aguas alcanzan hasta 2 metros de altura en las calles y viviendas. La emergencia invernal igualmente afecta a municipios como San Cristóbal y San Marcos. Ésta es consecuencia de las crecientes de los ríos Cauca y Magdalena, así como de las Ciénagas y caños de la región.

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