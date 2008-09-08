Tan sanguinario que lo expulsaron de las Farc

El Ejército capturó a un guerrillero que era tan violento que fue expulsado de las Farc y terminó en las autodefensas. Unidades del Batallón Sucre capturaron en Maripí, Boyacá a Absalón Zamudio Vega alias "Malasuerte" o "Botalón" contra quien pesaban siete órdenes de capturas desde hace 16 años. El detenido se inició como ladrón en Yacopí, Cundinamarca; luego participó en la masacre de una familia en la zona y empezó a delinquir junto a José Gonzalo Rodríguez Gacha alías "El Mexicano". Igualmente perteneció al frente 22 de las Farc de donde lo expulsaron en 1998 por sus acciones viooentas y terminó como segundo cabecilla de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio al mando de "Ramón Isaza". Se desmovilizó en 1995 y siguió delinquiendo por lo que se habìa convertido en un objetivo para las autoridades en el departamento de Boyacá que finalmente con la información de un cooperante lograron capturarlo en las últimas horas para entregarlo a la fiscalía en Chiquinquirá.