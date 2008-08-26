Colombia tiene un retraso general en planes departamentales de agua, advierte gremio ambiental

La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria Ambiental, Acodal, denunció que de los 32 departamentos del país, únicamente 18 están comprometidos con acciones concretas para poner en marcha sus respectivos planes, sólo en tres hay obras físicas, cinco apenas están estructurando sus planes y ocho tienen un avance nulo. "El avance en el desarrollo departamentales de agua esta bastante rezagado. Magdalena, Cesar y Atlántico son los únicos tres en los que hay construcción de acueductos y alcantarillado. En otros cinco departamentos, Córdoba, Bolívar, Sucre, Norte de Santander y Tolima se está estructurando hasta ahora el plan y tienen un plazo limite del 31 de octubre de este años para presentarlo, estamos apenas empezando el desarrollo de un plan que el gobierno había concebido entre el 2006 al 2010 y el avance es prácticamente nulo", explicó Maryluz Mejía de Pumarejo, presidenta de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal. Según informó Acodal los departamentos que presentan mayor atraso son Cundinamarca, Amazonas, San Andrés, Putumayo, Guainía, Guaviare, Huila y Vaupés. "Hay retraso en la ejecución de las inversiones, que comprometen recursos de la nación y de los municipios, ha faltado voluntad de los gobernadores y alcaldes para el desarrollo de estos planes, con el cambio de administración es muy poco el avance que se ha tenido, hasta el momento no hay perdidas pero hay un rezago muy importante en las inversiones", advirtió la Presidenta de Acodal. Además, la dirigente gremial explicó que con excepción de Antioquia, ningún otro departamento cumplió con la obligación de reportar al Sistema Único (SUI) de Información que administraba Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el estado real de su Plan Departamental

Los informes debían ser cargados al SUI a más tardar el 1 de julio. Con ello se incumplió la Directiva O5 de la Procuraduría General de la Nación, lo que "complica aun más el panorama" de este programa estratégico del Gobierno Nacional, indicó la funcionaria.