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09 jul 2026 Actualizado 10:10

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Dos muertos en accidente de transito en carreteras de Sucre

Dos mujeres pereiranas murieron en un accidente de transito que se registró en la troncal de occidente, cerca al municipio de Los Palmitos, en el centro del departamento de Sucre.

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Dos mujeres pereiranas murieron en un accidente de transito que se registró en la troncal de occidente, cerca al municipio de Los Palmitos, en el centro del departamento de Sucre. El percance se registró al chocar un vehículo Chevrolet Aveo de placas PFJ 969 de Tulúa, de color negro con un tracto camión tipo carro tanque. En el hecho resultó herido el conductor del Chevrolet identificado como Diego Fernando Duque Ortega, oriundo de Tulúa en el Valle del Cauca. Las primeras informaciones de las autoridades indican que al parecer el conductor del automóvil se quedó dormido e invadió el carril del tractocamión y a pesar de los esfuerzos del conductor de este automotor fue imposible esquivar el vehículo Chevrolet. Las mujeres muertas aun no han sido identificadas por las autoridades y el hombre que permanece herido inicialmente dijo desconocer el nombre de ellas por que eran simplemente compañeras ocasionales que se llevó desde Pereira.

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