Ecuador retira 'de inmediato' a su embajador en Colombia por el caso de Raúl Reyes

El Gobierno de Ecuador retiró a su embajador en Colombia, Francisco Suéscum, tras la "trasgresión a los principios de soberanía e integridad territorial" por parte de las Fuerzas Armadas de ese país al incursionar en suelo ecuatoriano para matar al "número dos" de las FARC, "Raúl Reyes". "Ecuador ha resuelto retirar, de inmediato, a su embajador en Bogotá frente a los graves hechos ocurridos en la zona fronteriza, que constituyen una trasgresión a los principios de soberanía e integridad territorial amparados por el derecho internacional", informó en un comunicado la Cancillería. Quito "no está rompiendo relaciones" con Bogotá, aunque reduce las mismas a un mínimo nivel luego de haber llamado en principio a consultas a su embajador Francisco Suéscum. El retiro del diplomático es por tiempo indefinido. Además, convocó al embajador de Colombia en Quito, Carlos Holguín, para avisarle de tal decisión. "Es el atentado más grave contra la soberanía ecuatoriana cometido por Colombia al menos en lo que va del siglo", declaró el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea. Embajador "es un hecho de guerra"El embajador de Ecuador en Colombia, Francisco Suéscum, calificó de "hecho de guerra" el ataque militar colombiano en territorio de Ecuador, en el que resultó muerto ayer el portavoz internacional del las FARC, "Raúl Reyes", a su llegada a Quito, llamado a consultas por su Gobierno. En declaraciones a los periodistas a su llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Suescum dijo que "la masacre es un hecho bárbaro, un hecho de guerra, un hecho en contra de la paz, de la vida y de los derechos humanos"

Correa cancela viaje a CubaPor su parte, el presidente del vecino país, Rafael Correa canceló la visita de este lunes a Cuba ante la crisis diplomática que siguió al bombardeo contra el campamento de Reyes. "Los cadáveres estaban en paños menores, en pijamas, es decir no hubo ninguna persecución caliente; fueron bombardeados y masacrados mientras dormían", agregó enfatizando en que no "va a permitir más ultrajes" de Colombia. Según Correa, Uribe "fue engañado o una vez más le mintió al gobierno ecuatoriano" al hablar de una "persecución en caliente" que al parecer no existió. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, repito, hasta las últimas consecuencias para que se aclare este escandaloso hecho, una agresión a nuestro territorio y a nuestra patria", añadió. Más seguridad en la fronteraEl Ejército ecuatoriano reforzó su presencia en la zona de frontera entre el departamento del Putumayo en Colombia y la provincia de Sucumbíos en Ecuador, restringiendo el paso de personas y mercancías. Las medidas se adoptaron este domingo con lo que se restringe la salida de colombianos hacia el vecino país, por los pasos fronterizos de San Miguel y Puerto del Carmen, hasta una nueva orden. Tampoco se permite el tránsito de vehículos y mercancías. Fuentes militares ecuatorianas, consultadas por Caracol Radio, informaron que la decisión es una medida preventiva por razones de seguridad y de forma indefinida. Los colombianos esperan que la restricción sea levantada en las próximas horas, ya que hay muchos nacional que necesitan transitar a Ecuador por razones de estudio y trabajo.