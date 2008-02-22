Otros dos congresistas, José María Conde y Sandra Arabella Velásquez, fueron vinculados al escándalo de "parapolítica"

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra los representantes a la Cámara José María Conde Romero y Sandra Arabella Velásquez Salcedo, por el escándalo de la "parapolítica". Los magistrados encontraron documentos y testimonios suficientes para revocar una resolución inhibitoria a favor del congresista sucreño Luna Romero, proferida por la Fiscalía general de la Nación, el 18 de enero de 2005. Llama la atención que en el momento en que la fiscalía seccional de Corozal, Sucre, decidió no iniciar investigaciones contra José María Conde Romero, el jefe del ente investigador era Luis Camilo Osorio, quien está siendo indagado por supuesto prevaricato por omisión. El caso está relacionado con su determinación de no investigar al ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana Sus, actualmente prófugo de la justicia, y quien al parecer mandó asesinar al ex alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo "Tito" Díaz. José María Conde Romero es representante a la Cámara por el partido Colombia Democrática, y llegó al Congreso en reemplazo de Erick Morris, condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años de cárcel por sus vínculos con el paramilitarismo. El fortín electora de Conde Romero está en Sucre, y durante años fue uno de los dirigentes ganaderos de su departamento. Por su parte, Sandra Arabella Velásquez Salcedo es representante a la Cámara por el Guainía, pertenece al partido Cambio Radical, y en noviembre de 2007 fue nombrada como una de las integrantes de la dirección alterna de la colectividad, en compañía de la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, entre otros. En los próximos días la Sala Penal recopilará documentos y testimonios para determinar si vincula formalmente a las investigaciones de la parapolítica a los dos parlamentarios por medio de indagatoria, o si por el contrario, decide precluir las indagaciones.