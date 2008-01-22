Fútbol

Convocan nómina de Uruguay para enfrentar a Colombia el 6 de febrero

El técnico de la selección de fútbol mayores de Uruguay, Oscar Tabárez, convocó a 16 jugadores que actúan en clubes del exterior para el amistoso contra Colombia, el 6 de febrero en el estadio en Montevideo.

La última vez que Colombia y Uruguay se enfrentaron fue en un amistoso disputado el 7 de febrero de 2007 en Cúcuta, con victoria para los celestes 3-1.
Los lista de convocados por Tabárez es la siguiente:
Arqueros: Fabián Carini (Murcia, España) y Juan Castillo (Botafogo, Brasil).
Defensores: Diego Lugano (Fenerbahçe, Turquía), Diego Godín (Villarreal, España), Martín Cáceres (Recreativo de Huelva, España), Jorge Fucile (Oporto, Portugal) y Andrés Scotti (Argentino Juniors, Argentina).
Volantes: Maximiliano Pereira (Benfica, Portugal), Alvaro González (Boca Juniors, Argentina), Diego Pérez (Mónaco, Francia), Walter Gargano (Nápoles, Italia), Cristian Rodríguez (Benfica, Portugal).
Delanteros: Diego Forlán (Atlético de Madrid, España), Luis Suárez (Ajax, Holanda), Sebastián Abreu (River Plate, Argentina) y Edison Cavani (Palermo, Italia).

