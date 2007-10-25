La Cruz Roja Colombiana prevé los aguaceros más fuertes de los últimos años

Colombia se tiene que preparar para los aguaceros más fuertes de los últimos años. La Dirección del Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana, advirtió que según los pronósticos del Ideam, los aguaceros serán más intensos en la totalidad del territorio continental. Aguaceros que se podrían extender hasta el mes de enero. En este momento el territorio nacional, esta siendo influenciado por la zona de convergencia intertropical, punto en donde chocan los vientos alisios que viene del hemisferio sur y el hemisferio norte, provocando gran cantidad de precipitaciones. Adicionalmente, las aguas superficiales del océano Pacífico han entrado en un proceso de disminución de su temperatura, provocando lo que se conoce como el fenómeno de "la niña" que genera otro frente lluvioso. Los datos de la Cruz Roja Colombiana, indican que en el país habitan un millón de ciudadanos en zonas de alto riesgo por inundación. El 60% de ellos están ubicados en el departamento del Chocó y las cuencas bajas de los ríos Cauca y Magdalena. En este momento las zonas geográficas, donde se concentran la mayor cantidad de daños por las inundaciones son los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena en donde están ubicados la gran mayoría de los 150 mil damnificados por las lluvias de los últimos 45 días.Le preocupa al organismo de socorro que es en estas zonas, en donde no se han detenido los aguaceros desde comienzos de año y en donde se mantienen varios puntos inundados, que según los entendidos podrían recibir una nueva descarga de agua en los próximos días. La Cruz Roja Colombiana, confirmó que ya está activada la "Operación Impacto", con la que se responderá a las posibles inundaciones. Gran cantidad de equipos y recursos han sido desplazados a puntos críticos para atender a sus pobladores. Tan solo la atención de los damnificados del primer pico de lluvias ha demandado la inversión de cerca de 50 mil millones de pesos que giraron el Fondo Nacional de Calamidades y las entidades de socorro. La Cruz Roja pidió a la ciudadanía hacer donaciones en dinero y en especie para enfrentar las posibles emergencias.